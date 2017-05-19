FETÖ'nün sözde D. Anadolu ve D. Karadeniz imamları tutuklandı
Fetullahçı terör örgütünün Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'den sorumlu sözde imamları Erzurum'da tutuklandı.
Fetullahçı terör örgütünün Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'den sorumlu sözde imamları Erzurum'da tutuklandı. Erzurum'da Emniyet Müdürlüğü ile MİT işbirliği ile FETÖ/PDY'nin Doğu Anadolu-Doğu Karadeniz Emniyet Sorumlusu Ercan Şahin ve Doğu Anadolu-Doğu Karadeniz Emniyet Sorumlusu 'Cemil' kod Celal Aydıner, saklandığı 'gaybubet' evinde gece yarısı düzenlen operasyonla gözaltına alındı. Her iki şahıs da emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından 'FETÖ üyesi olmak' suçundan tutuklanarak Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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