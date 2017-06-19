'FETÖ'nün sözcülüğü Kılıçdaroğlu'na kalmış'

AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, 'Bu ülke 15 Temmuz'da, 249 şehidini vermiş, darbe girişimini atlatmış. FETÖ'nün sözcülüğü de Kılıçdaroğlu'na kalmış' dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, "Bu ülke 15 Temmuz'da, 249 şehidini vermiş, darbe girişimini atlatmış. FETÖ'nün sözcülüğü de Kılıçdaroğlu'na kalmış" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün hatırlatılması üzerine Gül, "15 Temmuz şehitlerinin ruhunu incitecek şekilde adeta müstehzi şekilde yürüyüşün, hiçbir demokrasi açısından önemi yok. Gerçekten "adalet" diye yürüyüşe çıkıyor ama Türkiye 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğunu bir yıl geçti hala öğrenemedi. Rivayetlere göre boş otel arıyordu ve rivayetlere göre arkadaşının evinde saklanıyordu ama o gün sokakta milletimiz vardı, ölümüne milleti demokrasi için çağıran Cumhurbaşkanımız vardı. Dolayısıyla adaletten, demokrasiden bahsedecek en son kişidir" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun "Her Firavun'un bir Musa'sı vardır" açıklamasının sorulması üzerine Gül, "FETÖ de benzer dili kullanıyor. Aslında şu anda CHP, Kılıçdaroğlu ve bazı sözcüleri FETÖ'nün cezaevinde olan ve yurt dışına kaçmış ele başları adına sözcülük yapmakta. Bu ülke 15 Temmuz'da, 249 şehidini vermiş, darbe girişimini atlatmış. FETÖ'nün sözcülüğü de Kılıçdaroğlu'na kalmış. FETÖ sözcülüğü adına Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye, bu anlamda Türkiye'nin demokrasisine yapılan tersine bir yürüyüştür. Yürüyüş, 15 Temmuz'da olacaktı" ifadelerini kullandı.

(Enise Vural / İHA)