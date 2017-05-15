FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonları kapsamında 33 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonları kapsamında 33 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonları kapsamında Adıyaman Üniversitesi, halk sağlığı, sağlık müdürlüğü ile kamu hastaneler birliğinde görevli olan ve kanun hükmünde kararname ile görevden ihraç edilen, görevden uzaklaştırılan içlerinde yardımcı doçent, başhekim yardımcısı, uzman doktor, eczacı, diyetisyenin de olduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkez ve ilçelerinde 33 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alınırken ikametlerinde bulunmayan 9 kişinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan 24 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Cihan Kizir / İHA)