FETÖ'nün polis okulu yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında eski 1'inci ve 3'üncü sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 14 emniyet personeli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında eski 1'inci ve 3'üncü sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 14 emniyet personeli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu yapılanmasını deşifre etmeye yönelik başlattığı çalışma kapsamında 15 kişiyi belirledi. Yapılan belirlemeler üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli Ankara, İzmir ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, aralarında eski 1'inci emniyet müdürleri Ömer G. ve Veli Y. ile 3'üncü sınıf emniyet müdürü Aziz B.'nin de bulunduğu 15 emniyet personelinden 14'ü gözaltına alınırken, firari durumda olan bir polis memurunun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı.

(Tugay Saday / İHA)