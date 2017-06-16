FETÖ'nün özel güvenlik ayağına operasyon

Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında emekli 2 polisin de bulunduğu 20 özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı.
Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında emekli 2 polisin de bulunduğu 20 özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Fetullahçı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda Antalya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube ekipleri tarafından sabah saatlerinde il merkezi Kaş, Gazipaşa, Manavgat, Finike ilçeleri ile Ankara ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda örgüt içi gizli haberleşme programı Bylock kullanan aralarında 2 emekli polisin de olduğu toplam 20 özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital veriler ve örgütsel kitaplar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. (İsa Akar/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.