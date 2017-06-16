FETÖ'nün özel güvenlik ayağına operasyon

Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında emekli 2 polisin de bulunduğu 20 özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında emekli 2 polisin de bulunduğu 20 özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Fetullahçı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda Antalya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube ekipleri tarafından sabah saatlerinde il merkezi Kaş, Gazipaşa, Manavgat, Finike ilçeleri ile Ankara ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda örgüt içi gizli haberleşme programı Bylock kullanan aralarında 2 emekli polisin de olduğu toplam 20 özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital veriler ve örgütsel kitaplar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

(İsa Akar/İHA)