FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon: 74 gözaltı
İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğretmen yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 74 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğretmen yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 74 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışan okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlerden oluşan 101 kişiye yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 9'unun açıkta olduğu, 92'sinin ise Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edildiği öğrenildi. Yapılan operasyonda 74 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri gözaltına aldığı şüphelileri Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, adreslerinde bulunamayan 27 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. (Sadık Kahraman /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.