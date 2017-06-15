FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon: 74 gözaltı

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğretmen yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 74 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğretmen yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 74 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışan okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlerden oluşan 101 kişiye yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 9'unun açıkta olduğu, 92'sinin ise Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edildiği öğrenildi. Yapılan operasyonda 74 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri gözaltına aldığı şüphelileri Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, adreslerinde bulunamayan 27 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

(Sadık Kahraman /İHA)