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'FETÖ'nün nefret ettiği milli görüş geleneğinden gelen biriyim'
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'FETÖ'nün nefret ettiği milli görüş geleneğinden gelen biriyim'

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından suçsuz olduğu tespit edilerek serbest bırakılan AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Kabasakaloğlu, 'FETÖ'nün nefret ettiği milli görüş geleneğinden gelen biriyim. FETÖ yapılanmasının herhangi bir alanında hiçbir zaman yer almadım' dedi.

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından suçsuz olduğu tespit edilerek serbest bırakılan AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Kabasakaloğlu, "FETÖ'nün nefret ettiği milli görüş geleneğinden gelen biriyim. FETÖ yapılanmasının herhangi bir alanında hiçbir zaman yer almadım" dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme ağı "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve ardından suçsuz olduğu tespit edilerek serbest bırakılan AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Kabasakaloğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ankara'da yapılan ByLock operasyonları kapsamında 24 Mayıs Çarşamba günü bilgisine başvurulmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne davet edildiğini belirten Kabasakaloğlu, "Sabah saatlerinde evimden emniyete giderek gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Soruşturmanın selameti ve gerekli işlemlerin sağlıklı yapılabilmesi için orada gün boyu kaldım. Bu kapsamda yapılan araştırmalarda benim 2009 yılında aldığım, 2015'te de kapattığım ve bir yakınımın kullandığı GSM hattında ByLock uygulaması bulunduğu tespit edilmiş ve bununla ilgili bilgime müracaat edilmiştir. Yetkililerimize bilgi aktarırken telefonun tarafımdan hiç kullanılmadığını belirttim. Bu sırada kendi telefonumun IMEI numaraları ile diğer telefonun IMEI numaralarının örtüşmediği de zaten ortaya çıkmıştır. Adı geçen programın hangi tarihte kimler tarafından yüklendiği de tespit edilmiştir. Tabi ben bu konuda bilgi aktarımı yaparken bir yandan da gün boyu basının çeşitli organlarında asılsız yanlış haberlerle hem şahsım, hem de partim yıpratılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla bilgim ve ilgim olmayan bir konunun hem şahsım ve çevrem için, hem de kamu vicdanı için aydınlanması gerekmektedir" diye konuştu.
Beypazarı İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu ve gençlik yıllarından itibaren toplumsal sorumluluk için aktif siyasi faaliyetler içerisinde bulunduğunu belirten Kabasakaloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi olarak yola çıktığı gelenekten gelen, yani eski başbakanlarımızdan rahmetli Necmettin Erbakan'ın siyasi davasında bulunmuş, yetişmiş ve siyaseten ona göre şekil almış bir Anadolu çocuğuyum. FETÖ'nün ve FETÖ'cülerin nefret ettiği milli görüş geleneğinden gelen biri olarak aldığım eğitim gereği, inancım, milli manevi değerlerimiz gereği ben hayatımın bu zamanına kadar vatanımızın, milletimizin, devletimizin her türlü varlığına, birliğine, mukaddesatına hainlik yaparak toplumumuzu zedeleme kumpası içinde bulunan bu FETÖ yapılanmasının herhangi bir alanında hiçbir zaman ve zeminde yer almadım, bağlantılı olmadım. Hiçbir toplantı, etkinlik ve benzeri çalışmaları içerisinde bulunmadım. Hayatımı nerede nasıl geçirdiğim ortadadır. Bu noktada endişelenecek herhangi bir durum yoktur, her şey açık ve nettir. Biz kendimizden eminiz, geçmişimiz bellidir. Yanlış ve çarpıtılmış haberlerle kimsenin üzülmesini arzu etmiyorum. Ayrıca milletin ümidi, kimsesizlerin kimi olarak yola çıkan partimizin bunca yıldır gösterdiği tarihi başarılara gölge düşürülmesine müsaade edemeyiz. Ben Mehmet Kabasakaloğlu olarak şahsımı, ailemi, partimi, vatanımı, milletimi, devletimi yaralayacak herhangi bir durumun içinde bulunmadığımı temin ediyorum. Ben toplumsal sorumluluk anlamında vatan için, partim için, hemşehrilerim için vazifemin ve insanlığımın gereklerini yerine getirmeye çalışıyor, her zaman bir fazlasını yapmaya gayret ediyorum."
(İlker Turak - Emre Yüzügüldü /İHA)

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