FETÖ'nün medya yapılanması iddianamesinin detayları ortaya çıktı

FETÖ Medya yapılaması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra bir başka soruşturmadan tutuklanan 13 gazeteciye ilişkin hazırlanan iddianamede, Gökçe Fırat Çulhaoğlu için 'Sosyalist görünümlü FETÖ/PDY tetikçisi' ifadesi kullanıldı.

FETÖ Medya yapılaması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra bir başka soruşturmadan tutuklanan 13 gazeteciye ilişkin hazırlanan iddianamede, Gökçe Fırat Çulhaoğlu için "Sosyalist görünümlü FETÖ/PDY tetikçisi" ifadesi kullanıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun bulunduğu 13 gazeteci hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Başsavcı Fidan tarafından hazırlanan 314 sayfalık iddianamede, Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun, kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni firari sanık Ekrem Dumanlı ile irtibatlarına yer verildi.

Çulhaoğlu'nun birbirinden farklı kişi ve yerlerde çekilen fotoğrafların konulduğu iddianamede, şüphelinin sistematik ve örgütlü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devletini, resmi kurumlarını, Cumhurbaşkanını, Başbakanını ve devlet büyüklerini halkın gözü önünde küçük duruma düşürmek için Twitterda paylaşımlar yaptığı belirtildi. Sahibi olduğu ve Türkiye'de basımı ve dağıtımı yasaklanmış "Türk Solu" isimli dergi üzerinden, yurt içi ve yurt dışında kamuoyu oluşturduğu değerlendirilen Çulhaoğlu'nun "Diktatör" gibi açık hakaret içeren ifadeler kullanarak Cumhurbaşkanını halkın gözünde küçük düşürmeye çalıştığı ifade edildi.



"İNSANLARI KUTUPLAŞTIRARAK KAOS ORTAMI VE İÇ SAVAŞ ÇIKARMAYA YÖNELİK ÇALIŞMA İÇİNDE"

Çulhaoğlu'nun paylaşımların FETÖ/PDY örgüt mensubu kişiler tarafından sistematik ve örgütlü bir şekilde tekrar paylaşımı yapılarak, yurt içi ve yurt dışında gündem oluşturduklarına değinilen iddianamede, "Şüphelinin FETÖ/PDY örgüt üyesi olmayan kullanıcılar tarafından ağır bir şekilde eleştirildiği, şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği gibi yorumlar yapıldığı, şüphelinin bu şekilde paylaşımlar yaparak, sistemli ve örgütlü bir şekilde ülke içerisinde insanları kutuplaştırarak kaos ortamı ve iç savaş çıkarmaya yönelik çalışma içerisinde olduğu değerlendirilmiştir" denildi.

15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığının ortaya çıktığı saatlerde ise Çulhaoğlu'nun yaptığı paylaşımlarla, 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen bir tiyatro olduğu şeklinde yorumlar yaptığı ve FETÖ örgüt üyesi basın kuruluşlarına ve örgüt üyelerine destek verdiğinin tespit edildiği anlatıldı.

Belirtilen nedenlerle Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun Sosyalist görünümlü FETÖ/PDY tetikçisi olduğu vurgulandı.

(Başak Akbulut/İHA)