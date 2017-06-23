FETÖ'nün medya yapılanması davası sürüyor

Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı FETÖ medya yapılanması davasının görülmesine devam ediliyor. Dün itibariyle sanık savunmalarının tamamlandığı davada bugün sanık avukatları müvekkillerinin tahliyelerine yönelik beyanda bulunacak.

Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı FETÖ medya yapılanması davasının görülmesine devam ediliyor. Dün itibariyle sanık savunmalarının tamamlandığı davada bugün sanık avukatları müvekkillerinin tahliyelerine yönelik beyanda bulunacak.

İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak,Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek cezaevinden getirilirken tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Şükrü Tuğrul Özşengül SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.Pazartesi günü başlayan ve 5 gün süren duruşmada dün itibariyle sanık savunmaları tamamlanmıştı. Bugün duruşmaya sanık avukatlarının beyanlarıyla devam ediliyor.

