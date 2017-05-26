FETÖ'nün mali yapısına operasyon: 12 gözaltı

İstanbul'da, FETÖ'nün mali ayağına yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Örgütün yurtdışına öğrenci götüren dernek yapılanmasına düzenlenen operasyonda, KHK ile kapatılan derneğin Amerikan Vakıflarına 4 milyon dolar ve 5 kilo altın bağışladığı ortaya çıktı.

İstanbul'da, FETÖ'nün mali ayağına yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Örgütün yurtdışına öğrenci götüren dernek yapılanmasına düzenlenen operasyonda, KHK ile kapatılan derneğin Amerikan Vakıflarına 4 milyon dolar ve 5 kilo altın bağışladığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli, Ankara, İzmir, Bursa ve Hatay'da FETÖ yapılanmasının yurtdışına öğrenci gönderdiği Boğaziçi Atlantik Kültürel Dostluk ve İşbirliği Derneğinin yöneticilerine yönelik 38 kişi hakkında çalışma başlattı. Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan derneğe yönelik çalışmanın, Amerika'daki çeşitli vakıf ve derneklere gönderilen yüklü miktarda para olduğu öğrenildi. Yapılan araştırmalarda, 'kuruluş gayesi' gezi programları düzenleyip yurtdışına öğrenci göndermek olan derneğin hiçbir mali gelirinin olmadığı saptanırken, kuruşundan kapatılana kadar geçen sürede 7 bin öğrenciyi yurtdışına götüren derneğin ABD'deki bazı vakıflara yaptığı bağışın 2011-2014 yılları arasında 102 havale işlemi ile 4 milyon 235 bin 400 lira tutarında para ve 5 kilo altın olduğunu tespit edildi. Söz konusu derneğin, ABD, Kanada ve Türkiye arasındaki gezileri organize ettiği de kaydedildi. Sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 12 dernek görevlisi gözaltına alındı. Yapılan adreslerde bulunamayan 26 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Zanlılar, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Sadık Kahraman/İHA)