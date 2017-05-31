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FETÖ'nün 'mahrem' imamlarına ilk iddianame
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FETÖ'nün 'mahrem' imamlarına ilk iddianame

FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına ilişkin 'Mahrem İmamlar' soruşturmalarından ilki tamamlanarak 198 şüpheli hakkında örgüt yöneticiliğinden iddianame hazırlandı. İddianamede, örgütün emniyet teşkilatını çeşitli kodlarla adlandırdığı, buna göre Terör Şube'ye Tarih, İstihbarat'a İngilizce, Çevik Kuvvet'e İlk Yardım, Özel Harekat'a ise Spor ismi verildiği belirtildi.

FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına ilişkin "Mahrem İmamlar" soruşturmalarından ilki tamamlanarak 198 şüpheli hakkında örgüt yöneticiliğinden iddianame hazırlandı. İddianamede, örgütün emniyet teşkilatını çeşitli kodlarla adlandırdığı, buna göre Terör Şube'ye Tarih, İstihbarat'a İngilizce, Çevik Kuvvet'e İlk Yardım, Özel Harekat'a ise Spor ismi verildiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nca FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına ilişkin yürütülen "Mahrem İmamlar" soruşturmasının ilki tamamlanarak 181'i tutuklu 198 şüpheli hakkında "Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olma" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
İddianamede, mahrem hizmetlerde bulunan örgüt mensuplarının mutlaka kod isim kullandıkları, bu kod isimlerin de genellikle üst sorumlular tarafından verildiği, hatta askeri okulda öğrenim gören ve örgüt mensubu olan öğrencilere de deşifre olmalarını engellemek için kod isim verildiği belirtildi.
Kod isim kullanılmasıyla ilgili başka bir soruşturmada adı geçen eski örgüt yöneticilerinden Hasan Polat'ın "Cemaatte yeni çocuğu olmuş anne babaların kendi isimlerini Gülen'e göndererek çocuklarına isim koymalarını istedikleri, eğer baba asker olursa isimlerin "Berk, Cenk, Oktay, Okay" tarzı verilirken, kritik noktalarda olmayan cemaat mensuplarının çocuklarının isimlerinin anne babalarının isimlerine yakın isimlerden verildiği" şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.
"Mahrem" nitelikli sözde emniyet teşkilatı yapılanmasında yönetici olarak yer almakta iken yakalandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Ö.D. adlı kişinin ifadesi ise örgütün gizlenme yöntemlerinden birkaçını ortaya seriyor. Yaklaşık bir yıl kadar İstanbul Üniversitelilerden sorumlu Emniyet İmamı H.B. ile yakın çalıştığını söyleyen Ö.D. emniyet teşkilatı yapılanmasını şöyle anlattı:
A-Lise: Lise mezunu ve 2 yıllık Polis meslek yüksek okulu ve POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) mezunlarını ifade eder. Yetkileri itibariyle katı 'tedbir' uygulamaları aranmaz.
B-Yüksekokul : Bu kısım Emniyet Teşkilatında Orta-K diye tabir edilen polis memurluğundan komiser yardımcısı olan kişileri ifade eder. Bu grupla ilgili tedbir, sohbet kuralları 'lise' grubundaki gibidir. Katılık yoktur.
C-Üniversite: Komiser yardımcısı olarak mesleğe başlar, emniyet müdürlüğüne kadar terfi ederler. Örgüt için önemli olan grup budur. Bu grupta 'tedbir' uygulanması katıdır. Sohbet toplantılarına dışarıdan kimse gelemez. Bunlara sohbet abiliği yapacak kişi Pensilvanya' dan icazetlidir. Kuralları katıdır. Tedbir o kadar üst seviyededir ki sohbet veren abilerin bu rütbeli polisleri görmeleri deşifre olmamaları için engellenir. Örgüt mensubu yalnızca bir üstünü ve bir altını bilir. Meslek içerisinden ise bir tek abisi vardır ve onu bilir. O abinin talimatı ile hareket eder.

POLİSLER KATLARA AYRILIYOR
Ö.D. ifadesinde üniversite birimi olarak adlandırılan bu yapının 4 kattan oluştuğuna dikkat çekti. Buna göre; A Katı birinci ve ikinci sınıf emniyet müdürleri ve polis müfettişlerinden, B Katı üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürleri ve emniyet amirleri, C Katı başkomiser ve komiser, D Katı komiser yardımcısından oluşuyor.

"EMNİYET TEŞKİLATI KODLAMIŞLAR: ÇOCUK ŞUBE-ANAOKULU"
Ö.D.'nin ifadesine göre, örgüt içinde emniyet Birimlerinde geçen bazı eğitim terminolojisinde ise, "Terör Şube: Tarih, İstihbarat: İngilizce, Organize: Organik Kimya, Narkotik: Nano Kimya, Çevik Kuvvet: İlk Yardım, Çocuk Şube: Anaokulu, Güvenlik Şube: Nöbet, Mali Şube: Matematik, Özel Harekat: Spor, Pasaport Şube: Öğrenci Kimliği, Siber Suçlar: Bilişim isimleriyle kodlanıyorlar.

"ÖRGÜTTE TÜRKİYE İMAMI YOK"
Yine Ö.D.'nin örgüte ilişkin verdiği bilgilerde şu satır başları dikkat çekti; "Kodlar örgüt mensupları arasında kullanılarak legal yapının eğitim kodları ile perdelenmesi amaçlanmakta. Örneğin telefonda abiler birbirleriyle konuşurken Mali Şube'den bir polis memurunu anlatırken Matematik sınıfından bir öğrenci olarak kodlayarak söylerler. FETÖ'nün Türkiye'den sorumlu bir imamı yok, imamlar meslek grupları başında bulunur. Adliye yapılanmasında tüm adliyenin tek bir imamı yok. Zabıt katiplerinin, Hakim ve Savcının gibi ayrımlarla ayrı ayrı imamları bulunur. Mahrem hizmetler olarak adlandırılan hususlar tedbir gerektiren üst seviyede gizliliğe önem verilen kısımlar için geçerli. Mahrem hizmete dahil olan yerlere 'birim', bunun dışındaki yerlere 'ünite' denir.
(Başak Akbulut/İHA)

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