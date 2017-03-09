FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kadın yapılanmasına yönelik Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kadın yapılanmasına yönelik Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün kadın yapılanmasına yönelik 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından 9 ilde düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 42 kişiden 22'si gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

(Yakup Güler/İHA)