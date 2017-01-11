11.01.2017 20:34 FETÖ'nün 'imamı' tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde örgütün Elazığ imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı. FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde örgütün Elazığ imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin Elazığ imamı olduğu ileri sürülen ve uzun süredir aranan Mehmet D., Kayseri'nin Talas ilçesinde 28 gün önce bir evde yakalanmıştı. Kayseri'deki işlemlerinin ardından Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen Mehmet D.'nin ifadesi tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Örgütün Elazığ'daki tüm yapısını kontrol ettiği iddia edilen şüpheli Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



