Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
FETÖ'nün il imamından 'Darbe duası' çıktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

FETÖ'nün il imamından 'Darbe duası' çıktı

FETÖ/PDY soruşturmasında yakalanan Elazığ il imamının kullandığı bir tablet ve 2 telefonda örgütün haberleşme sistemleri 'Bylock, Cocoa, Eagle' çıkarken, 15 Temmuz'a kadar okunması istenen 'Darbe duası' bulundu.

FETÖ/PDY soruşturmasında yakalanan Elazığ il imamının kullandığı bir tablet ve 2 telefonda örgütün haberleşme sistemleri "Bylock, Cocoa, Eagle" çıkarken, 15 Temmuz'a kadar okunması istenen 'Darbe duası' bulundu.
FETÖ/PDY'nin sözde il imamı Mehmet D. geçtiğimiz ay Kayseri'nin Talas ilçesinde yakalanmış, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. Örgütün il imamlığını yaptığı iddia edilen Mehmet D. ile ilgili Elazığ polisi ve Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı çalışmayla ayrıntılar da ortaya çıkarıldı. Zanlı Mehmet D.'nin, kullandığı tespit edilen bir tablet ve 2 telefon ele geçerken, yapılan incelemelerde malzemelerde örgütün haberleşme sistemleri "Bylock, Cocoa, Eagle" kurulu olduğu belirlendi ve bir çok dijital veriye ulaşıldı.

FETÖ LİDERİ HALKI 'SÜRÜ' YERİNE KOYMUŞ
Ayrıca, sözde il imamı Mehmet D.'den ele geçirilen dijital veriler içerisinde, AK Parti hükümetini hedef alan ve örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından gönderildiği tahmin edilen çok sayıda ses dosyası bulundu. Ses dosyasının bir bölümünde, "Öyle yalan söylerler ki halkın yüzde 40'ından 80'ine kadarını sürü gibi arkalarından sürüklerler. Sürüler bunların arkasından bu akı, karayı birbirinden tefrik edemeyecek şekilde sürüklenir giderler. Bu münafıklığı görmeyip sürüklenen insanlar da sadece sürüden ibarettir" gibi cümleler geçmesi dikkat çekti.
Bir birine benzer bir çok ses dosyasında ise hem 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili hemde AK Parti hükümeti ile ilgili söylemlerle bedduaların yer aldığının tespit edildiği öğrenildi.

DARBE DUASI ÇIKTI
Örgütün il imamı Mehmet D.'den ele geçirilen dijital veriler içerisinde 5 Temmuz günü gönderilen ve 15 Temmuz gecesine kadar okunması istenilen hükümeti ve destekleyenleri hedef alan bir beddua da çıktı. "Allah eşrardan müminleri muhafaza eylesin" isimli duada, FETÖ'cülerin kendilerine karşı birleşenlere karşı güç istediği yer alırken, sonrasında ise Arapça cümlelerle devam ettiği belirlendi.
Zanlı Mehmet D.'nin 15 Temmuz gecesine kadar okunması istenilen dua ile ilgili ifadesinde, "15 Temmuz'a denk gelmesi tesadüftür. Zaman zaman böyle dualar yaparız, onlardan biridir" dediği öğrenildi.
Kendisinin örgütün il imamı olmadığını iddia eden zanlı Mehmet D.'nin, Bank Asya'daki günlük para trafiğini de kontrol ettiği tespit edildi.
Daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir çok şüpheli de, örgütün il imamının Mehmet D. olduğunu teyit ettiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.
(Halil İbrahim Varlı/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
MHP'li Şefkat Çetin: Güvenlik konsepti değiştirilmeli
Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Meteor taşından 30 bin dolarlık tespih yaptı
Astana öncesi belirsizlik
İşte Said Sefa, Atilla Taş ve Hanım Büşra Erdal için istenen ceza
Balıkesir'de 21 polise FETÖ gözaltısı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ankara'da son dakika korkutan patlama!
Ankara'da son dakika korkutan patlama!
Mehmet Aslan gözaltına alındı!
Mehmet Aslan gözaltına alındı!
Almanlardan şaşırtan Türkiye itirafı!
Almanlardan şaşırtan Türkiye itirafı!
Reina saldırganının yakalandığı evden çıkanlar şaşırttı!
Reina saldırganının yakalandığı evden çıkanlar şaşırttı!
İşte kuruşu kuruşuna 2017 emekli maaşları! Hangi emekli ne kadar zamlı maaş alacak ödemeler başladı
İşte kuruşu kuruşuna 2017 emekli maaşları! Hangi emekli ne kadar zamlı maaş alacak ödemeler başladı
Borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara müjde!
Borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara müjde!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
MHP'li Şefkat Çetin: Güvenlik konsepti değiştirilmeli
MHP'li Şefkat Çetin: Güvenlik konsepti değiştirilmeli
Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Meteor taşından 30 bin dolarlık tespih yaptı
Meteor taşından 30 bin dolarlık tespih yaptı
Astana öncesi belirsizlik
Astana öncesi belirsizlik
İşte Said Sefa, Atilla Taş ve Hanım Büşra Erdal için istenen ceza
İşte Said Sefa, Atilla Taş ve Hanım Büşra Erdal için istenen ceza
Balıkesir'de 21 polise FETÖ gözaltısı
Balıkesir'de 21 polise FETÖ gözaltısı
FETÖ'nün il imamından 'Darbe duası' çıktı
FETÖ'nün il imamından 'Darbe duası' çıktı
Kupanın kralı: Ricardo Vaz Te
Kupanın kralı: Ricardo Vaz Te
Türk zeka ve strateji oyununa Budapeşte'de büyük ilgi
Türk zeka ve strateji oyununa Budapeşte'de büyük ilgi
Panathinaikos'la 14. randevu
Panathinaikos'la 14. randevu
Borsa güne artıda başladı
Borsa güne artıda başladı
Bakan Işık'tan şehit ailelerine ziyaret
Bakan Işık'tan şehit ailelerine ziyaret

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English