FETÖ'nün il imamı PKK'lılarla birlikte yakalandı

Muş Cumhuriyet Savcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan sözde Muş imamı PKK'lılarla birlikte yakalandı.

Muş Cumhuriyet Savcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan sözde Muş imamı PKK'lılarla birlikte yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Manisa'da 10 kişilik bir grubun ahırda saklandığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, aralarında FETÖ/PDY'nin sözde Muş il imamı Muharrem S.'nin de yer aldığı 10 kişi, saklandıkları ahırda gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların yapılan sorgularında, bir kısmının terör örgütü PKK ve bir kısmının da FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

Zanlıların Manisa Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

(Nejdet Armağan / İHA)