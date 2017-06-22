FETÖ'nün 'İç Anadolu dar bölge imam yardımcısı' yakalandı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün 'İç Anadolu dar bölge imam yardımcısı' olduğu ileri sürülen bir kişi yakalandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "İç Anadolu dar bölge imam yardımcısı" olduğu ileri sürülen bir kişi yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Yozgat illerinin sözde adliyeden sorumlu imam yardımcısı Bekir P., Kayseri'de yakalandı. Bekir P., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bekir P.'nin Kayseri'de özel bir eğitim kurumunda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi. (Coşkun Sağlamdin/İHA)
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