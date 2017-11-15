15.11.2017 13:51 FETÖ'nün hücre evlerine yönelik 6 ilde operasyon

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hakim, savcılık sınavlarına hazırlık hücre evlerine yönelik olarak düzenlenen operasyonda 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hakim, savcılık sınavlarına hazırlık hücre evlerine yönelik olarak düzenlenen operasyonda 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin hakimlik ve savcılık sınavlarına hazırlık hücre evlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Antalya, İstanbul, Konya, Malatya ve Trabzon'da 5 avukat ve 3 hukuk mezunu olmak üzere 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda yürütülen soruşturmada işlem yapılan şüpheli sayısı 201 oldu.

(Nurhan İçmez / İHA)

