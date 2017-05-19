FETÖ'nün hücre evine operasyon: 5 gözaltı

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, örgütün hücre evine yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, örgütün hücre evine yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün "Gaybubet" adını verdiği hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, S.Ç., F.Ç., H.G., E.İ. ve O.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan zanlılardan O.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı.

(Beril Solmuşgül / İHA)