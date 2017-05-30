FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 17 esnaf gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 17 esnaf gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapmasında 24 Mayıs'ta Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri tarafından başlatılan operasyonlarda Ü.İ., H.Ö., V.K., N.D., S.S., H.Y., İ.A., İ.G., Z.Y., R.Y., C.A., M.A.A., H.H.Y., Y.M., İ.T., C.S. ve M.M. gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, Bank Asya hesap cüzdanı, Zaman Gazetesi, 1 adet el yapımı tüfek ve 1 adet ruhsatlı silah ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerden Ü.İ., H.Ö., V.K., N.D. adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.

(İlker Uyar / İHA)