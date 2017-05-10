FETÖ'nün emniyet yapılanmasında 176 tutuklama

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 217 şüpheliden 176'sı tutuklandı.
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 217 şüpheliden 176'sı tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Organize Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 25 Nisan tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem emniyet yapılanmasında görevli oldukları tespit edilen şahıslara dönük operasyon düzenlenmişti. Söz konusu tarihte pek çok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 217 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından gündüz saatlerinde adliyeye sevk oldu. Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen zanlıların 176'su tutuklanarak cezaevine gönderildi. 41 şüpheli hakkında adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararı uygulandığı öğrenildi. (Sadık Kahraman/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.