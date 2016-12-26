26.12.2016 13:19 FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 1 emniyet amiri, 3 komiser yardımcısı ve 1 polis memuru gözaltına alındı. Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 1 emniyet amiri, 3 komiser yardımcısı ve 1 polis memuru gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Samsun Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonda meslekten ihraç edilen Emniyet Amiri A.K.(39) ile Komiser Yardımcıları T.K.(41), D.G.(41), O.G.(39) ve polis memuru İ.K.'yi (44) yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Muammer Ay / İHA)

