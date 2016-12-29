29.12.2016 10:26 FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin 70 polis hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına yönelik devam eden soruşturma kapsamında 70 polis hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına yönelik devam eden soruşturma kapsamında 70 polis hakkında gözaltı kararı verdi.



FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında 70 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

