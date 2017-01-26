FETÖ'nün 'emniyet abisi' tutuklandı

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 'emniyetin abisi' olduğu iddia edilen 1 kişi tutuklandı.
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 'emniyetin abisi' olduğu iddia edilen 1 kişi tutuklandı. Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyonlar devam ediyor. Sabah saatlerinde emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne getirilen ve FETÖ'nün 'emniyet abisi' olduğu iddia edilen H.A isimli şahıs savcılıkta tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Mehmet Oğuzhan Altun/İHA)
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