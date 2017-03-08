FETÖ'nün Edirne'deki 'asker imamları' tutuklandı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında rütbeli muvazzaf subayların da bulunduğu 17 kişi tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında rütbeli muvazzaf subayların da bulunduğu 17 kişi tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'nin Edirne'deki Tugay Komutanlığına bağlı birlikler içerisindeki 'mahrem' yapılanmasına yönelik çalışmalarda, "Edirne subay abisi" konumundaki 7 şüphelinin tespit edildiği, soruşturmanın derinleştirilmesi ile söz konusu yapıya ait dershanelerde, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapan veya FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin hiçbir kurumda SGK kaydı olmadığı belirlenen "subay abisi" konumundaki şüphelilerin, il dahilinde irtibatlı oldukları 16 subay tespit edildiği bildirildi.



SUBAYLARDAN HİMMET TOPLAYARAK ÖRGÜTE AKTARDILAR

Tugay Komutanlığına bağlı birlikler içerisindeki yapıyla irtibatlı subaylar ile 'sorumlu abi' konumundaki örgüt mensuplarının ikrar içeren savunmalarından üst düzey gizlilik içerisinde sohbet adı verilen faaliyetleri gerçekleştirdikleri, subaylardan kurban, himmet, bağış adı altında para tahsil ettikleri ve bu parayı söz konusu örgüte aktardıklarının tespit edildiği belirtildi.



17 SUBAY TUTUKLANDI

Tugay Komutanlığına bağlı birliklere yönelik tespitler doğrultusunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 1'inin gözaltı işlemlerinin devam ettiği, Edirne Sulh Ceza Hakimliğince 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına, 17 şüphelinin ise tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

(Koray Ustabaşı/İHA)