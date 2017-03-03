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Mahmut Övür

FETÖ’nün çiftliği ve Kanada ordusunda bir imam

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in Kanada'ya kaçacağı iddiası aslında 2015'ten beri konuşulan ve gündemde olan bir konu. Bir süre önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamasıyla tekrar gündeme geldi. Bakan Bozdağ, birkaç seçenekten biri olarak Kanada'ya kaçacağına ve bir çiftlik aldığına dikkat çekiyor ve şöyle diyordu:

"Kanada'nın hukuki statüsü biraz farklı ve Türkiye ile Kanada arasında bu anlamda bir anlaşma da yok. O yüzden orayı biraz daha tercih ediyorlar. Şu anda bunlar istihbarat.Başka ülkelerde de bir arayış var."

Aslında Kanada, uzun yıllardan beri FETÖ liderinin kapsama alanında olan bir ülke. Yapıyı iyi bilinler, FETÖ liderinin uzun yıllardır Kanada'ya "cankurtaran adası" olarak baktığını söylüyor. Bir anlamda yapının rahat nefes alacağı yer gözüyle bakılıyor. Bunda Kanada'nın göçmenlere fırsat sunması, sosyal olanaklarının güçlü olması kadar ABD'ye yakınlığınında etkisi var. Kısaca FETÖ Kanada'ya uzun zamandır ikinci adres olarak bakıyor.

Bu ülkeyle ilişkileri de İsmail Büyükçelebi'nin yürüttüğü biliniyor. 2009'da THY, Kanada'ya ilk uçuşunu yaptığında Toronto'ya gitmiş ve o dönem çok konuşulan Tuncay Güney'le görüşmüştüm. O gezide bir gerçeği daha gördüm, FETÖ Kanada'da bir hayli etkili.

Önemli şehirlerinde ilk, orta ve lise eğitimi veren Nil Academy adında bir okulları var. Gerçi 17-25 Aralık darbesinden sonra oradaki Türkler ağırlıkla çocuklarını bu okullardan çekmişler ama FETÖ yine de etkili. Özellikle de diğer Müslüman halklar üzerinde. Bir de Türkiye'deki Kürt sorunu bahane edilerek PKK'lılara kolay göçmen statüsü alınmasında FETÖ katkısından söz ediliyor. Tüm bu çalışmaları da Toronto'da büyük organizasyonlar yapan Turkish Canadian Chamber Of Commerce isimli merkez yapıyor.

Kanada ordusunun FETÖ'cü imamı

FETÖ'nün Kanada'da en etkili olduğu yer ise hiç kuşkusuz Kanada ordusu... Kanada ordusunda görev yapan Müslümanların imamı aynı zamanda FETÖ'nün ülke imamı. Bu yolla askeri bürokraside ve siyasi çevrelerde hayli etkililer.

FETÖ'cülerin bu pozisyona sahip olmaları Türklerden çok diğer Müslüman göçmenleri etkiliyor. FETÖ'nün Kanada'daki durumu böyle. Ama Kanada'yı FETÖ lideri açısından cazip yapan ve kaçmasını kolaylaştıran başka şeyler de var. Bir kere ABD'nin yanı başında olması önemli çünkü ABD istihbaratı FETÖ liderini kolay kolay gözden çıkarmak istemeyecek.

İkincisi Kanada'yla Türkiye arasında suçluların iade antlaşmasının olmaması... Bu ABD'yi de rahatlatacak. Bu ihtimal nedeniyle FETÖ'cüler yıllar önceden Kanada'yı ikinci adresi olarak hep yedekte tutup ona göre hazırlandılar.

Adalet Bakanı Bozdağ'ın açıkladığı çiftlik meselesine gelince. Bu konuda Bakan Bozdağ'ın sözünü ettiği yeni bir çiftlik var mı bilmiyorum ama benim aldığım bilgilere göre sözü edilen çiftlik 5-6 yıl önce alınmış. Hem de Kanada'nın en güzel yerlerinden birinde. Kingston diye Ontario Gölü'nde, Cataraqui ve St. Lawrence nehirlerinin ağzında yer alan 150 bin nüfuslu bir şehirde. Çiftlik o şehrin civarında ve biraz dağ başı denilen bir yerde. Bilenlerin söylediğine göre içinde şimdilik 10 odalı bir ev var.

Bugünlerde Türkiye'de olduğu gibi Kanada'da da FETÖ liderinin o çiftliğe yerleşeceği konuşuluyor. Gelip gelmeyeceği ise Türkiye ile ABD'nin yeni yönetimi arasındaki ilişkilere bağlı.

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