FETÖ'nün bölge sorumluları sağlık kontrolünden geçirildi

Aralarında FETÖ'nün bölge avukatlar sorumlularının da olduğu iki kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi.

Aralarında FETÖ'nün bölge avukatlar sorumlularının da olduğu iki kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 haziranda FETÖ'nün hücre evine baskın düzenlemiş, operasyonda cep telefonları ve tablet bilgisayarlarında bulunan programları sıfırlamak üzere olan 3 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan iki kişi bugün Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi acil bölümüne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Yakalanan 3 kişiden birinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü suçundan yakalamasının olduğu, şahsın bylock kullanıcılarından olduğu ve aynı zamanda Diyarbakır, Siirt, Batman ile Mardin illerinin avukatlar sorumlusu olduğu öğrenildi.

Diğer şahsın Adana ve Batman illerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü suçlarından aramasının olduğu, bylock kullancısı olduğu ve Adana eski, Batman'ın ise yeni il sorumlusu olduğu belirtildi. Üçüncü şahsın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü suçundan araması olduğu bylock kullanıcı olduğu ve Diyarbakır il sorumlu yardımcısı olduğu kaydedildi. Gözaltına alınan bir kişinin, Batman'a gönderildiği öğrenildi.

(Aydın Yorat - Ejder Ediz Işık/İHA)