FETÖ'nün bölge imam yardımcısından itiraflar

FETÖ'nün Doğu Anadolu ve Karadeniz imam yardımcısı Celal Aydıner, terör örgütü hakkında itiraflarda bulunarak, 'Örgütün güvendiği polisler Fetullah Gülen'e korumalık yapmak üzere Pensilvanya'ya gönderilirdi' dedi.

FETÖ'nün Doğu Anadolu ve Karadeniz imam yardımcısı Celal Aydıner, terör örgütü hakkında itiraflarda bulunarak, "Örgütün güvendiği polisler Fetullah Gülen'e korumalık yapmak üzere Pensilvanya'ya gönderilirdi" dedi.

Ömer Fil adına düzenlenen sahte kimlikle Erzurum'daki Gaybubet evinde saklanırken geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen operasyonla yakalanan ve ardından tutuklanan emniyetin sözde Doğu Anadolu, Doğu Karedeniz İmam Yardımcısı 'Cemil', 'Cüneyt' kod adlı Celal Aydıner, pişmanlık duyduğunu belirterek soruşturmayı yürüten savcılığa FETÖ terör örgütü hakkında itiraflarda bulundu.



"KAÇAKLAR GAYBUBET EVLERİNDE SAKLANIYOR"

Kendisinin de FETÖ'nün Gaybubet evinde saklandığını itiraf eden Celal Aydıner, "Erzurum, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt illerindeki polislerden sorumlu imam yardımcısıydım. İki çocuk babası biyoloji öğretmeniyim. 2009 yılında örgüt içinde 'Cüneyt', 'Hakan' kod ismini aldım. Ben polis memurları ile sohbet programı düzenleyerek rapor tutuyordum. Ben 6 polis memurundan sorumluydum. Bu toplantıları zaman zaman benim evimde yapıyordum. Derslerde Fetullah Gülen'in risale, dini içerikli kitaplarıyla sohbet ediyorduk. Polis memurlarından gönüllülük esasına dayalı para topluyorduk. Örgüt içerisinde kod adı kullanmak tedbir gereği başvurulan bir yöntemdir. Ben de 'Cüneyt' , 'Cemil' kod isimlerini alarak buradaki görevimi sürdürdüm. Kaçaklar Gaybubet evlerinde saklanıyor" dedi.



"POLİSTEN AYDA 30-40 BİN TL HİMMET PARASI TOPLANIYORDU"

Celal Aydıner, polislerin tayin işlerine de el attıklarını belirterek, "Zaman zaman Ankara'ya giderek Abdulhamit olarak bildiğimiz Türkiye Polis Yapılanması personel sorumlusu olarak görevlendirilen kişi ile görüşmeler yaparak, Erzurum ilinde polis yapılanmasında öğretmen konumunda görev yapan kişilerin sorunlarını, tayin işlemleri, derslere katılan polislerin okudukları kitap sayfalarının yüzdesi, yine polis memurları ile yüz yüze yapılan görüşmelerde sayısal ortalaması, bu yapıdan kopan polislerin neden bu yapıdan koptukları ve yeniden bu yapının içine kazandırılması ile ilgili çalışmalar yapıyorduk. Erzurum başta olmak üzere diğer çevre illerde görev yapan üst rütbeli ve polis memurlarından ortalama 30-40 bin TL civarında 'himmet' adı altında para toplanıyordu. Bu toplanan paraları Abdulhamit isimli şahsa teslim ediliyorduk. Örgüt içinde 'A kategorisinde' yer alanlar yapıya tamamen bağlı sorumluluk verebilecek kişileri, uzun yıllar yapı içerisinde yer almış kişileri ifade ediyor. Örneğin genel müdür veya müdür olabiliyor. 'B kategorisinde' olanlar öğretmen olarak, yükselebilecekleri görev müdür yardımcılığıdır. 'C kategorisinde' ise sadece öğretmenlik yapanlar. Emniyet yapılanması ile ilgili mesleki gündemleri örneğin önemli adli ve istihbarı operasyon çalışmaları ile ilgili bilgiler alarak temsilciye iletirler. Temsilciden gelen önemli konuları ise müdür konumundaki kişilere, müdürler ise görüştükleri polis memurlarına bilgileri aktararak bu bilgilere dayalı operasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Öğretmen olarak görevli şahıslar ders olarak adlandırılan haftalık veya iki hafta da bir olacak şekilde toplantılar düzenlenir. Bu toplantılarda önemli görülen tedbir kavramı ile ilgili cep telefonları toplantının yapıldığı eve getirilmez, getirildiği halde toplantının yapıldığı odaya alınmaz. Telefonların alınmama sebebi ise teknolojik imkanlar göz önünde bulundurulduğunda konuşlan konuların dışarıya çıkmaması anlamında engellenmesi mantığı ile hareket ediyorduk. Toplantılarda Fetullah Gülen'e ait kitap ve sohbetlerin işlenmesi olurdu. Bunun dışında ülke gündemi ile ilgili konularda olurdu. Toplantılara katılmayan polis memurları ile ilgili rapor tutulur, bu doğrultuda ziyaretler gerçekleştirilirdi. Aylık olarak polis memurlarından para topluyorduk. Bunun belirli bir oranı yoktur. Ancak ortalama aldığı maaşın yüzde 5'i oranında toplanıyordu. Toplanan paralar ise merkeze ulaştırılıyordu" ifadelerini kaydetti.



"ÖRGÜTÜN GÜVENDİĞİ POLİSLER FETULLAH GÜLEN'E KORUMALIK YAPMAK ÜZERE PENSİLVANYA'YA GÖNDERİLİRDİ"

"Örgütün güvendiği polisler Fetullah Gülen'e korumalık yapmak üzere Pensilvanya'ya gönderildi" diyen Celal Aydıner, şöyle devam etti:

"Örgüt içerisindeki polislerden rütbeli olmayanlardan ve çok güvenilir, uzun süre yapı içerisinde güven veren polis memurları Fetullah Gülen'e korumalık yapmak üzere Pensilvanya'ya gönderilirdi. Bu kişilerin korumalık yapmak üzere gönderildiklerinde ne kadar süre kaldıklarını bilmiyorum. Bu personel seçimini yani örgüt Türkiye yapısındaki yöneticilerden biri yapıyordu. Polis Okullarında yapı içerisinde bulunan öğrenci bekar polis adaylarının kendisinin belirlediği kriter ölçüsünde yine yapı içerisinde bulunan bayanlarla tanıştırılarak evlenmelerine vesile olunuyor. Burada önemli olan nokta evlenecek olan kişinin kriterleri kendisinin belirlemesidir. Bu doğrultuda kişiler CV'leri evlenmek isteyen öğrenciye gösterilir ve seçmiş olduğu kişi ile tanıştırılır ve bu tanışma işlemi öğretmenin evinde veya uygun görülecek yerde gerçekleşir. Çok sayıda bekar öğrencisi olan bölge temsilciliklerinde bu evlendirme işleminde ayrı bir konum olarak evlendirme görevlisi bulunmaktadır. Eğer bekar öğrenci sayısı çok değilse bu işlem öğretmen-müdür tarafından takip ettirilir. Örgüt içerisinde haberleşmeyi sağlamak adına 2014 yılında ByLock programı kullanmaya başladım. Özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra, emniyet yapılanmasında yer alan kişilerin kullanılması talimatı geldi. 15 Temmuz gecesi kullandığım ByLock programına 'Darbe oluyor, askere direnmeyin' mesajı geldi.' 17-25 Aralık sürecinde yönetici konumundaki Ziyaeddin Eren, polis yapılanmasında bulunan sorumlulara bakanlık nezdinde açılan adli ve idari soruşturmalara maruz kalan birçok personele dava açmaları talimatını verirdi. Bu şekilde emniyet yapılanmasında yer alan öğrenci olarak adlandırılan kişilere bu karar iletilerek, yargılanma ve tutuklama sürecinde avukatlık ücreti konusunda da yardımcı olunuyordu. Örgüt yapılanması içerisinde Gaybubet, 15 Temmuz sonrası yapılacak operasyonlarda örgüt üyelerinin ortada görülmeme durumuna verilen kod isimdir. Herkes bu durumu kendi şartına göre ayarlar. Kimi memleketine gider, kimi ev tutar, kimi yurt dışına çıkar. Gaybubet kavramında bir manevi motivasyon vardır. Bu da bu evlerde geçirilen sürenin sevap olarak kişinin hanesine döneceği gibi bir inanış söz konusudur. Bu nedenle yaşanılan dönemde aranması olan kişilerin Gaybubet evlerinde saklanmaları talimatı verilirdi."

15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimiyle FETÖ'nün gerçek yüzünü gördüğünü ifadesinde belirten Celal Aydıner, "Darbe girişiminde hiçbir görev almadım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Darbe girişimini lanetliyorum" dedi.



"7,5 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ İLE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK"

'FETÖ üyesi' olmak suçundan tutuklanarak cezaevine konan Celal Aydıner, Ağır Ceza Mahkemesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak', TBMM'yi ortadan kaldırma, görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' 'Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya ve ya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'kanuna muhalefet etme' suçlarından müebbet, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile hakim karşısına çıkacak.

