FETÖ'nün 'avukatlar imamı' ek süre istedi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Türkiye avukatlar imamı olduğu suçlaması ile tutuklanan Şenel Somuncu, ilk duruşmasında savunma için ek süre istedi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Türkiye avukatlar imamı olduğu suçlaması ile tutuklanan Şenel Somuncu, ilk duruşmasında savunma için ek süre istedi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "Avukatlar Türkiye imamı" olduğu iddia edilen Şenel Somuncu, Tokat Adliyesinde Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Terör örgütü yöneticisi suçlaması ile hakkında hazırlanan iddianamede 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen Şenel Somuncu, ilk duruşmasında savunması için ek süre istedi. Mahkeme heyeti tarafından dava 6 Mart 2017 tarihine erteledi.

Somuncu ve eşi 18 Eylül 2016 tarihinde Tokat Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Aralık ayında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü yöneticiliği" iddiasıyla hazırlanan iddianame Tokat Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

(Nurhan İçmez / İHA)