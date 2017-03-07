FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Edirne merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında rütbeli muvazzaf subayların da bulunduğu 1'i kadın toplam 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Edirne merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında rütbeli muvazzaf subayların da bulunduğu 1'i kadın toplam 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 10 gün önce Edirne merkezli 14 ilde yapılan operasyonlarda, aralarında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli aralarında albay, yarbay, yüzbaşı gibi rütbeli subayların da bulunduğu 1'i kadın toplam 18 kişi gözaltına alındı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne getirilen şüpheliler, yaklaşık 10 gündür süren sorgularının ardından Edirne Adalet Sarayına sevk edildi.



FETÖ ÜYELİKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Şahısların, emniyetteki ilk ifadelerinde, FETÖ/PDY'ye üyeliklerini kabul ettikleri ve söz konusu terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduklarını itiraf ettikleri öğrenildi. FETÖ üyelerinin tamamının muvazzaf subay olduğu ve bir kısmının yakın geçmişte Edirne'den başka illere tayin oldukları belirtildi.

Adliyeye sevk edilenler arasında örgütün Edirne'deki sözde 'asker imamı' da olduğu öğrenildi.

(Koray Ustabaşı/İHA)