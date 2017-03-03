FETÖ'nün adliye yapılanmasına 6 ilde operasyon

FETÖ'ün adliye yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 2 kişi ise aranıyor.

FETÖ'ün adliye yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 2 kişi ise aranıyor.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün adliye yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli, Manisa, Kayseri, Batman, Samsun ve İstanbul illerinde operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda Kocaeli Adliyesi personellerinden A.G.G., M.A., D.İ., A.G., Avukat Y.G., Kocaeli İdare Mahkemesinden Ö.F.O., Samsun Adliyesinden E.Ş., Manisa Adliyesinden E.K., Batman Adliyesinden İ.L. ve Kayseri Adliyesinden F.İ. yakalanarak gözaltına alındı. İzmit Belediyesi teknikeri A.Ç. ile İstanbul'da ikamet eden Ş.S.'nin ise operasyon kapsamında arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Mehmet Oğuzhan Altun/İHA)