16.01.2017 19:41 FETÖ'nün adliye imamları yakalandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'adliye imamları' oldukları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "adliye imamları" oldukları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin adliye örgütlenmesine yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün adliye imamları oldukları iddia edilen öğretmenler A.S. ve T.S. ile sağlık memuru R.İ. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adliye personeline örgütün haberleşme sistemi "Bylock" programını yükledikleri öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

(Muhammet Özer /İHA)

