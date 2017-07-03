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FETÖ'nün 'adliye imamı' tutuklandı
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FETÖ'nün 'adliye imamı' tutuklandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın önemli isimlerinden örgütün Adliye imamı olan ve uzun süredir firari olan ve 508 gün sonra yakalanan 64 yaşındaki Ahmet Türkmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkmen, Boydak kardeşlerin yargılandığı 68 sanıklı davada, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanıyor.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın önemli isimlerinden örgütün Adliye imamı olan ve uzun süredir firari olan ve 508 gün sonra yakalanan 64 yaşındaki Ahmet Türkmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkmen, Boydak kardeşlerin yargılandığı 68 sanıklı davada, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanıyor.
İl Emniyeti tarafından 8 Şubat 2016'dan beri yakalama kararı olan ve 508 gündür firari olarak aranan Türkmenler Petrol'ün sahiplerinden Adliye İmamı Ahmet Türkmen'in Ankara'da gizlendiği evde yakalandığı ortaya çıktı. Türkmen hakkında Kayseri 1. Sulh Ceza Mahkemesini 16/02/2016 gün 2016/565 D.İş sayılı kararıyla yakalama kararı çıkartılmıştı.

İŞTE TÜRKMEN'İN TUTUKLANMA GEREKÇESİ
Sanık Ahmet Türkmen Emniyet'teki sorgusunun ardından Adliye'ye sevk edildi. Türkmen, çıkarıldığı 2.ç Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklanmasına karar verildi. Türkmen, mahkemece hakkında soruşturma ve kovuşturma aşamasında toplanan deliller dikkate alındığında henüz tüm delillerin toplanmamış oluşu, sanığın yakalama yolu ile savunmasının alınmış olduğu, kaçma şüphesinin henüz giderilmemiş oluşu, üzerine atılı suçla ilgili olarak kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması ve halen devam etmesi, 5271 Sayılı CMK'nun 100. maddesinde sayılan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde tutuklama nedenlerinin varsayılabilmesi, sanığın üzerine atılı suçun ağırlığı, kanundaki ceza miktarı, tutuklulukta geçirdiği süre, mevcut durumda sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının sanık bakımından yetersiz kalacağı ve amaçlanan yargısal hedefler için adli kontrolün yeterli olmayacağı, 5271 Sayılı CMK'daki tutukluluk koşullarının bulunması ve halen devam etmesi, sanığın üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması nedeni ile tutuklama nedenlerinin varlığı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetleri dikkate alındığında ve tutuklama tedbirinin ölçülü ve gerekli oluşu, sanığın tutuklanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. ve 6. maddesindeki koşullara uygun olması dikkate alınarak sanığın TCK'nın 314/1 maddesinde belirtilen suçtan dolayı tutuklanmasına karar verildi.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILACAKLAR ARASINDA YER ALIYORDU
Ahmet Türkmen, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29'uncu maddesinin 2'nci fıkrası gereğince Resmi Gazete'de yayınlanan ve 3 ay içinde Türkiye'ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri taktirde anılan Kanun hükümlerine göre Türk vatandaşlıklarının kaybettirilecek FETÖ'cülerin arasında yer alıyordu.

BOYDAKLARIN YARGILANDIĞI DAVADA FİRARİ SANIKTI
Türkmen, 68 sanıklı aralarında Boydak kardeşlerin olduğu büyük FETÖ Davası'nda, 'Anayasayı İhlal, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Düşürmeye Teşebbüs, Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik, Hizmet Sebebiyle Emniyete Suistimal, ÖSYM Kanununa Muhalefet, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet' suçlarından yargılanıyordu. 6 Nisan'da görülen davada mahkeme, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının firari sanıklardan Ahmet Türkmen'e ait "Türkmenler Petrol" adlı iş yerine kayyum atanması talebini reddetmişti.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE YARGILANIYOR
Türkmen'in suç sevk maddeleri olan, '5237 Sayılı TCK'nun 309/1, 312/1, 314/1, 3713 Sayılı Yasanın 5/1, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun 4/1, 6114 Sayılı Kanunun 10/2-son-6, Türk Ceza Kanunu 204/1, 155/2, 43, 63 ve 53. Maddeleri' suç cezalarına göre, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ayrıca on yıldan on beş yıla kadar hapis cezaları ile yargılanıyor.
(Şeref Kahraman / İHA)

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