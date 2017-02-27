FETÖ'nün abi ve ablalarına operasyon: 23 gözaltı

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde 'abla' ve 'abi'lerine yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde "abla" ve "abi"lerine yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Alaca ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Z.Ö, G.B, A.D, D.K, D.Ö, G.S, S.S, Z.C., Z.K, G.Ç, Z.P, Ö.Ş, A.Y., G.Y, N.A, Z.D, Z.E, E.A, L.G, E.Ç, F.K, R.B ve Y.B gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

