11.09.2017 10:57 FETÖ'nün 92 sanıklı donanma davası başladı

Kocaeli'de FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki olaylarla ilgili 92 sanığın yer aldığı dava bugün başladı. Davada duruşmanın bir numaralı şüphelisi ve örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in yanı sıra 'mahrem abiler' de yargılanacak. Kocaeli'de FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki olaylarla ilgili 92 sanığın yer aldığı dava bugün başladı. Davada duruşmanın bir numaralı şüphelisi ve örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in yanı sıra "mahrem abiler" de yargılanacak.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki olaylarla ilgili hazırlanan iddianame kapsamında 92 sanığın yangılanmasına bugün başlandı. Duruşmanın bir numaralı şüphelisi örgütün elebaşısı Fetullah Gülen oldu. Sanıklar arasında Tuğamiral Nazmi Ekici, Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, Tuğamiral Hayrettin İmren, Tuğamiral Tezcan Kızılelma, örgütün "mahrem abileri", subaylar ve astsubaylar yer alıyor. Sanıklar, Kocaeli F Tipi Cezaevi'nin bulunduğu alanda oluşturulan Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar. Duruşmada emekliye ayrılan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele de müşteki sıfatıyla hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında müebbet hapis cezası ile 7 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

(Uğur Konuk - Gürcan Yılmaz /İHA)

