FETÖ'nün 3 bin kişilik fuhuş çetesi başındaki bomba isim!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında tanık olarak ifadesi alınan eski örgüt mensubu Çetin Acar, yapının 3 bin kişilik fuhuş çetesi kurduğunu söyledi. Acar ifadesinde, FETÖ'nün 3 bin kişilik fuhuş çetesi kurduğunu ve Eski Emniyet TEM Daire Başkanı Cihangir Çelik'in bu işin başında olduğunu açıkladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, örgütün eski imamlarından Çetin Acar'ın tanık olarak ifadesi alındı. Acar, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray'ın sorularını yanıtladı.

"ASKERİ OKULLARIN SINAV SORULARI BANA GELİYORDU"

Örgütle ortaokul döneminde tanıştığını, üniversite yıllarında görev almaya başladığını belirten Acar, askeri okullara öğrenci yerleştirmekle görevlendirildiğini, 1986-1987'den itibaren terör örgütünün askeri sınavlarla ilgili soruları kendisine verdiği ve bunları öğrencilere ilettiğini söyledi.

"Gençliğimizden, toyluğumuzdan istifade ettiler, bizi kullandılar." diyen Acar, o yıllarda Yükseliş Kolejinde okuyan 2 öğrenciye "abilik" yaptığını, çalınan soruları vererek bu çocukları askeri liselere soktuğunu anlattı. Askeri okullara 10 civarında öğrenci yerleştirdiğini bildiren Acar, "Bu çocukların kanına girdim, huzurunuzda onlardan özür diliyorum. Beni de aldatmışlar, 15 Temmuz'daki darbeye adam yetiştiriyormuşuz. Rabbim affetsin" dedi.

"BUNLAR YAHUDİLERİN ASKERLERİDİR"

Bu davayı, "Fetullah Gülen-Recep Tayyip Erdoğan" kavgası olarak görmediğini vurgulayan Acar, "Türk milleti, devletini ve ordusunu ele geçirmek için İsrail-Amerika adına yapılmış bir operasyon" olarak değerlendirdiğini kaydetti. Acar, "Bunlar Yahudilerin askeridir" dedi.

"2009'DA ÖRGÜTTEN ATILDIM"

Teröristbaşı Gülen hakkında açılan dava sonuçlandığında 2005'te, beraat kararının müjdesini de kendisinin verdiğine işaret eden Acar, yapı içindeki bazı kişiler aleyhine yazdığı yazılar nedeniyle 2009'da örgütten atıldığını söyledi.

"ÖRGÜT 3 BİN KİŞİLİK FUHUŞ ÇETESİ KURMUŞ"

Çetin Acar, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 180 kadar generalin tutuklandığını, bunların 60-70'nin FETÖ'cü olduğuna inanmadığına dikkati çekerek, "Bunlar arasında, karı kız görüntüsüyle, kendisi veya ailesiyle ilgili tehdit ve kumpasa sokulanlar var. Örgüt, 3 bin kişilik fuhuş çetesi kurmuş. Kendilerine karşı olan hakim, savcı, milletvekili, siyasetçi bakan koynuna bu kadınları sokuyorlar, çekiyorlar. Eski Emniyet TEM Daire Başkanı Cihangir Çelik başında bu işin" şeklinde konuştu.

KİRLİ KUMPASLARINDA KIZ ÖĞRENCİLERİ DE KULLANIYORLAR

Acar, FETÖ evlerinde kalan bazı kız öğrencilerin bu tür kumpaslarda kullanıldığını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sokulacak örgüt mensuplarının sağlıklı olduklarına dair raporların alınması veya askeriyede istenmeyenlerin atılması için gerekli sağlık raporlarının verilmesi nedeniyle Gülhane Askeri Tıp Akademisinin (GATA) örgüt için çok önemli olduğunu vurgulayan Acar, bu nedenle GATA'ya örgüt mensubu doktorların yerleştirildiğini söyledi.