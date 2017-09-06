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FETÖ nedeniyle o köyün adı değişti
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FETÖ nedeniyle o köyün adı değişti

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Korucuk Mahallesi'nin ismi, FETÖ elebaşı Fettullah Gülen'in kayıtlı olduğu köyle aynı ismi taşıması nedeniyle değiştirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Korucuk Mahallesi'nin ismi, FETÖ elebaşı Fettullah Gülen'in kayıtlı olduğu köyle aynı ismi taşıması nedeniyle değiştirildi.
Torbalı Belediyesi olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, gündeme ilişkin maddeler tek tek oylamaya sunuldu. Toplantıda ilçeye bağlı Korucuk Mahallesi sakinleri, FETÖ elebaşı Fettullah Gülen'in Erzurum ilinin Pasinler ilçesinin Korucuk köyüne kayıtlı olduğunu belirterek isimlerinin değiştirilmesini istedi. Bu önerge meclise sunuldu. Tüm meclis üyelerinin oylamasıyla önerge kabul edildi. Önergenin meclisten geçmesiyle, Korucuk Mahallesi'nin yeni ismi Dirmil oldu. Dirmil isminin ise mahallenin daha önceki ismi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Korucukluların böyle talebi vardı biz de meclis gündemimize aldık" dedi. CHP Belediye Meclis Sözcüsü İbrahim Özel ise "Korucukluları bu hassasiyetinden dolayı kutluyorum" diye konuştu.
(Amede Alpagut/İHA)
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