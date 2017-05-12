FETÖ, İzmir'deki operasyon sonrası düğmeye basmış

'İzmir askeri casusluk' soruşturması sonrasında FETÖ'nün hiyerarşik yapısının deşifre edildiği, şüpheli sayısının fazla olması nedeniyle öncelikle Deniz Kuvvetlerindeki örgüt üyelerine operasyon yapıldığı, operasyonların diğer kuvvetlere kayabileceğini düşünen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini yaptığı bildirildi.

'İzmir askeri casusluk' soruşturması sonrasında FETÖ'nün hiyerarşik yapısının deşifre edildiği, şüpheli sayısının fazla olması nedeniyle öncelikle Deniz Kuvvetlerindeki örgüt üyelerine operasyon yapıldığı, operasyonların diğer kuvvetlere kayabileceğini düşünen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini yaptığı bildirildi.

İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya, İzmir'deki, 'askeri casusluk' adıyla bilinen gizli bilgi ve belge bulundurma davası soruşturmasında çeşitli usulsüzlükler yaptıkları ve bazı bilgileri sızdırdıkları öne sürülen, FETÖ/PDY üyesi oldukları belirtilen 48'i tutuklu, 23'ü firari, toplam 102 kişi hakkında iddianame hazırladı. Sanıkların 10 ila 15'er yıl hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçen hafta kabul edilmesinin ardından, iddianamedeki ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. İddianamede, silahlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini tetikleyen operasyonun İzmir'de yapıldığı yer aldı.



KENDİNDEN OLMAYANLARI TASFİYE ETMİŞLER

İddianamede yer alan bilgiye göre, liderliğini Fethullah Gülen'in yatığı FETÖ/PDY terör örgütünün devletin yönetimini ele geçirmek için en önemli kurumlardan olan Türk Silahlı Kuvvetlerini ele geçirmeyi veya komuta kademesinin büyük bir bölümünü kontrol altına almayı 1970'li yıllarda planladığı belirtildi. Örgütün bu amacına ulaşmak için zaman zaman örgüt mensupları tarafından sahte olarak oluşturulan ihbarlarla adli soruşturma başlatıp örgütün amacı doğrultusunda hizmet etmeyecek kişilerin tasfiye edilmesini sağladığı, zaman zaman da yine ihbarlar veya sosyal medya hesaplarından yapılan karalama kampanyalarıyla birçok askeri personelin terfi almasını engellediği ifade edildi. Özellikle usulsüz raporlarla pilotların uçması veya pilot adaylarının pilot olmamasını sağlanarak TSK içerisinde hücre tipi yapılanmayı gerçekleştirdiği bildirildi.



15 TEMMUZ'U İZMİR'DE 7 TEMMUZ'DA YAPILAN OPERASYON TETİKLEDİ

İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, "2013 yılı ve sonrasında gelişen bir kısım olaylar nedeniyle operasyonlar yapılmaya başlandı. 'İzmir askeri casusluk' sonrasında, örgütün hiyerarşik yapısının tam olarak deşifre edildiği ve soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetler içerisinde yapılanan ve şüpheli sayısının fazla olması nedeniyle öncelikli olarak Deniz Kuvvetlerindeki bir kısım örgüt üyesine yönelik 7 Temmuz 2016 günü operasyon yapıldı. Sonrasında operasyonun diğer kuvvet komutanlıklarında veya diğer devlet kurumlarında yapılanan örgüt mensuplarına ve uzantılarına kayabileceği öngörüsünde bulunan örgütün TSK içerisinde uyuyan hücreleri harekete geçirerek 15 Temmuz 2016 günü darbe teşebbüsünde bulunuldu" ifadesi yer aldı.



DARBEDEN BİR HAFTA ÖNCE YAPILAN OPERASYON

İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun sürdürdüğü İzmir'deki 'Askeri casusluk kumpası' soruşturmasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli iki amiral ve dört binbaşı ifadeye çağrıldı. İfade vermeye gelen binbaşı H.Ö. mahkemece tutuklandı. İfadeye gelmeyen 5 subay için yakalama kararı çıkarıldı. FETÖ'cü polisler tarafından haber uçurulduğu ileri sürülen amirallerin kaçtığı ortaya çıktı. Operasyonda Binbaşı H.Ö ile birlikte M.K.C., H.K., Y.Ş., H.T., Ş.Y. ve F.D. tutuklandı. Tutuklanan 7 kişi cezaevine gönderilirken, tutuksuz yargılanmalarına karar verilen R.A. ve Z.D. hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Zanlıların ordudaki FETÖ üyesi subayların önünü kesen askeri personeli devre dışı bırakabilmek için sahte deliller üretip, bunları da sözde askeri casusluk çetesi üyesi eskort kızların askerle ilişki kurup elde etmiş gibi gösterdikleri ortaya çıktı. FETÖ üyelerinin sözde askeri casusluk operasyonunu düzenleyerek, TSK'da ulusalcı ve Atatürkçü etkin görevdeki subayları tasfiye etmek istedikleri bildirildi. Bu operasyonla FETÖ'nün TSK'daki hücresine ilk defa girildiği belirtildi.

(Atakan Şen/İHA)