'FETÖ ile bağı olanlar AK Parti'den ayıklanacak!'

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Erdoğan'ın partiye dönük çalışmalarına başlayacağını, FETÖ ile bağlantısı olan partililerin 'ayıklanacağını' iddia etti.

AK Parti MKYK, 29 Mayıs Pazartesi saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda AK Parti MYK'sı da belirlenecek.

'MYK'DA YÜZDE 38 ORANINDA BİR DEĞİŞİKLİĞİN YAPILACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİM'

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik olarak başlatılan soruşturmaların 'siyasî kanada uzanmadığı' yolundaki eleştirilerle ilgili olarak kulis aktardı.

Yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin pazartesi günü açıklanacağını ifade eden Bila, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yarın (28 Mayıs 2017) partiye dönük çalışmalarına başlayacağını, FETÖ ile bağlantısı olan partililerin 'ayıklanacağını' iddia etti.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Fikret Bila, özetle şunları söyledi:

''Erdoğan Brüksel'deydi biliyorsunuz. Yarın parti içi çalışmalarına başlıyor. Milletvekilleri, teşkilat üyeleri, partinin her kademesinde FETÖ bağlantısı olan kişiler ayıklanacak.

MYK pazartesi günü belli olacak. Yüzde 38 oranında bir değişikliğin yapılacağını söyleyebilirim.''