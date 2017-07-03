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FETÖ Harp Akademileri davasında sanıklar hakim karşısına çıktı
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FETÖ Harp Akademileri davasında sanıklar hakim karşısına çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında harekat karargahı olarak kullandığı Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki eylemlerine ilişkin, aralarında Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler'in bulunduğu 116 rütbeli askerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında harekat karargahı olarak kullandığı Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki eylemlerine ilişkin, aralarında Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler'in bulunduğu 116 rütbeli askerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
Darbe girişiminin harekat karargahı olarak anılan Harp Akademileri Komutanlığı'na ilişkin görülmeye başlayan davada dönemin Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler, Hava Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Recep Yüksel ve Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert'in de aralarında bulunduğu 116 sanık hakim karşısına çıktı.
Silivri 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu 110 sanık jandarma eşliğinde cezaevinden getirildi. Bu sırada müşteki yakınları "vatan haini" şeklinde bağırarak sanıklara tepki gösterdi. Sanık ve müşteki avukatları ile yakınları duruşmaya katılırken, 5 tutuksuz sanık da salonda hazır bulundu.
Duruşmaya sanıkların kimlik tespitiyle devam ediliyor.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hava Harp Akademisi Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünde 14-15-16 Temmuz 2016 tarihinde toplantılar düzenleyen öğretim üyesi ve başkanlarının Albay Özcan Korhan, Binbaşı Cenk Erdoğan, Levet Özüarap, Albay Tamer Özarslan, Albay Murat Divril, Ali Orhan Tolluoğlu, Albay Hamdi Acar, Mücahit Yakup Ayaydın, Ahmet Kaya, Şükrü Pınar, Özcan Çay, Ümit Keser, Hüsamettin Harmancı, Adem İncikli, Fatih Şayin, Mustafa Acar, Gürcan Anılırcan, Mustafa Bayram, Ali Nedim Karabulut, Veysel Yılmaz, Durdur Selim Ayçetin, Erhan Savur, Mehmet Türk, Murat Özcan, Serdar Topalca, Murat Çelik, Halil Pulat, Feyzullah Yenitepe, Hamze Mermer, Faruk Şimşek, Kemal Kapucu ve zafer Özleblebici'nin ortak suçlardan cezalandırılmaları istenmişti. Bu şüphelilerin, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilirken ayrıca, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlale azmettirme, birden fazla kişiyle birlikte konut dokunulmazlığını ihlale azmettirme" suçlarından da cezalandırılmaları istenmişti.
İddianamede diğer şüphelilerin ise "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
(Alper Korkmaz / İHA)

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