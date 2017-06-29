Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN

Mahmut Övür

FETÖ gücünü nereden alıyor?

FETÖ'yü, ABD derin yapısının soğuk savaş sonrasına hazırladığını, onların da o rolü kapmak için canhıraş çalıştığını artık biliyoruz. Sadece merkez ülke Türkiye'de değil, dünyanın 170'i aşkın ülkesinde örgütlenmesinin sırrı burada saklı. Asıl hedef de 90'lardan sonra açık açık "düşman" ilan edilen İslam'ı ve şaşırtıcı değil İslam'la özdeşleştirilen Türkiye'yi içeriden kuşatmak.
Bu küresel kumpasın, geç de olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde fark edilmesi bir şans. Ancak ne yazık ki, bu şans hâlâ iyi değerlendirilmiyor. Çünkü FETÖ, tıpkı geçmişte sağcısından solcusuna, Kemalist'inden dindarına herkesi ustaca kullandığı gibi bugün de iktidara karşı muhalefeti kullanıyor. Bu da gücüne güç katıyor.
Yani ABD'nin sessizliği Almanya'nın FETÖ'ye kucak açması önemli değil, önemli olan içeriden güç alması... FETÖ asıl gücünü içeriden alıyor. Uzun yıllar içinde devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ, 17-25 Aralık'tan sonra ama özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra büyük oranda yargıdan, polisten, istihbarattan, iş dünyasından ve askeriyeden temizlendi.
Ama hâlâ bitmiş değil. En önemli problem de başını CHP'nin çektiği AK Parti karşıtı muhalefetin bu sürece bakışı... İşte Türkiye'nin temel sıkıntısı burada başlıyor. CHP'den HDP'ye, sol aydınlardan Meral Akşener'in başını çektiği MHP'li muhaliflere hepsi, FETÖ'ye karşı devletin ve Türkiye toplumunun mücadelesine katkı vermiyor.
İnanılmaz bir durum bu. Muhalefetteki hiçbir partinin gündeminde FETÖ'yle mücadele yok. CHP'nin bunu yapmayacağı "kontrollü darbe" demesinden belliydi. Şimdi devam eden "adalet" yürüyüşü de aslında en çok FETÖ'cülerin işine yarıyor ve onları "umut"landırıyor.
Peki, HDP, sol partiler ve MHP'li muhalifler neden suskun? Hadi 15 Temmuz'daki 249 şehidi unuttular, peki bu kirli yapının Ergenekon bahanesiyle solculara, Kemalistlere, siyasi nedenlerle MHP'lilere ve HDP'lilere kurduğu kumpaslar neden unutuldu?
Bu durum, ABD'nin FETÖ liderini vermemesinden, Almanya'nın kirli hesaplar yaparak FETÖ'cülere kucak açmasından çok daha vahim. FETÖ'yü içeride hâlâ motive eden muhalefetin bu tutumu... Bu tutumdan vazgeçmeyen muhalefetin, demokrasi ve adalet talebi samimi olabilir mi?

Hoş geldin Salih Tuna

Sabah'a gelişin ve ilk yazın beni ilk tanıştığımız o yıllara götürdü. 12 Eylül darbesinin biraz olsun etkisinin azaldığını düşündüğümüz (hâlâ bile anayasası duruyor ya neyse) o yıllara... 80'li yılların sonu. Özal'ın iktidarda olduğu, ekonomiden siyasete ezber bozduğu, yasaklara karşı çıktığı yıllar. O yıllarda Nokta dergisinde, zaman zaman hiç gündemden inmeyen İslamcılarla, "irticacı" yaklaşımının ötesinde haberler yapıyorduk. Onlardan birinin konusu da sendin. Duyduğumda şaşırmıştım, bir grup İslamcı genç, soldan gelen bizlerin çok önemsediğimiz Alman şairi, oyun yazarı ve tiyatro kuramcısı Berthold Brecht oynuyor. Brecht'i 70'li yılların sonunda solcu tiyatrolardaki oyunlarından biliyordum.
"Çağdaş siyasal ve maddeci tiyatronun" önde gelen bir isminin eserini bir İslamcının oynaması önyargıyla bakmayan beni bile şaşırtmıştı. Hakkında DGM'de 141, 142 ve 163'ten dava açılmıştı. Fatih'te bir kahvehanede sevgili Osman Atalay'la birlikte tanışmıştık. Aradan yıllar geçti, çok görüşmesek de kopmadık. Son yıllar ise bizi, sık sık yeniden bir araya getirdi. Şimdi aynı gazetedeyiz. İlgiyle takip ittiğim, öğrendiğim ve gerçek bir Türkiyeli aydınla aynı gazetede yazmak büyük bir keyif. Hoş geldin Sevgili Salih Tuna...

  YORUM YAP / YORUM OKU
MAHMUT ÖVÜR DİĞER YAZILARI
29 HAZ
2017
FETÖ gücünü nereden alıyor?
27 HAZ
2017
Medya ve terörün oksijeni
25 HAZ
2017
Kılıçdaroğlu’nun MİT iddiası ve Adil Öksüz
24 HAZ
2017
PKK’nın ABD ile dansı
23 HAZ
2017
CHP’li muhalifler ne durumda?
22 HAZ
2017
CHP neyi meşru görüyor?
20 HAZ
2017
Bu yürüyüşten adalet çıkar mı?
13 HAZ
2017
Barzani ne yapmak istiyor?
11 HAZ
2017
Fransa’da PEJ Partisi ve demokrasi ayıbı
10 HAZ
2017
Tehlikenin büyüğü
9 HAZ
2017
Kabine değişikliğindeki gecikmenin sırrı
8 HAZ
2017
Katar’dan İran’a yeni oyunun arka planı
6 HAZ
2017
Gezi, ‘kontrollü darbe’ ve CHP
30 MAY
2017
Lüks AVM’nin CEO’su boykot çağrısı yaparsa...
28 MAY
2017
Binbaşı O.K. iddialar ve MİT meselesi
27 MAY
2017
27 Mayıs ve dünyada darbeler
26 MAY
2017
‘Öcalan mı Demirtaş mı?’- 2
25 MAY
2017
Öcalan mı Demirtaş mı?
23 MAY
2017
AK Parti siyaseti kökten değiştiriyor
22 MAY
2017
AK Parti Kongresi ve bir tarihe tanıklık etmek
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü bitireceği tarih ve yer belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü bitireceği tarih ve yer belli oldu
Suriyeliler yeniden dönüyor!
Suriyeliler yeniden dönüyor!
Gerasimov ve Esad Hmeymim Hava Üssü'nde bir araya geldi
Gerasimov ve Esad Hmeymim Hava Üssü'nde bir araya geldi
Hakkari'den acı haber: 1 polis şehit
Hakkari'den acı haber: 1 polis şehit
Taksim'de şüpheli paket alarmı!
Taksim'de şüpheli paket alarmı!
Erdoğan'dan Menbiç ve Rakka'ya operasyon sinyali!
Erdoğan'dan Menbiç ve Rakka'ya operasyon sinyali!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Şehitler memleketlerine uğurlandı
Şehitler memleketlerine uğurlandı
Hırsızlık şüphelisi polisten kaçarken 4. kattan düştü
Hırsızlık şüphelisi polisten kaçarken 4. kattan düştü
Benzin istasyonunda silahlı kavga
Benzin istasyonunda silahlı kavga
Vergi borcu yapılandırmasında son gün 30 Haziran!
Vergi borcu yapılandırmasında son gün 30 Haziran!
Bağ evinde vahşet !
Bağ evinde vahşet !
Sahilde atlı sörf keyfi
Sahilde atlı sörf keyfi
Yemen'de 'kolera' alarmı
Yemen'de 'kolera' alarmı
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
Rusya'dan ABD'ye Suriye tehdidi: Karşılık veririz!
Rusya'dan ABD'ye Suriye tehdidi: Karşılık veririz!
Maicon veda etti, geliyor
Maicon veda etti, geliyor
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
Rakka'da katliam: 173 sivil katledildi
Rakka'da katliam: 173 sivil katledildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English