FETÖ elebaşının kardeşi hakim karşısına çıktı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan kardeşi Kutbettin Gülen hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Gülen, 'Kim polise, jandarmaya halka ateş açtıysa Allah belasını versin. Ben matbaada kendi halimde çalışırdım' dedi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan kardeşi Kutbettin Gülen hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Gülen, "Kim polise, jandarmaya halka ateş açtıysa Allah belasını versin. Ben matbaada kendi halimde çalışırdım" dedi.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in tutuklu bulunan kardeşi Kutbettin Gülen hakim karşısına çıktı. Davanın ilk celsesine, tutuklu sanık Kutbettin Gülen ve sanık avukatı hazır bulundu. Duruşma sırasında sanık Kutbettin Gülen, bel fıtığı rahatsızlığı olduğunu mahkeme başkanına belirterek oturarak savunma yapmak için izin aldı.

Hakkında suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık Gülen, kendisinin sadece matbaa işiyle uğraştığını ve tanık beyanlarının iftira olduğunu ileri sürdü.

Sağlık problemleri olduğunu anlatan sanık Kutbettin Gülen, "Kim polise, jandarmaya ve halka ateş açtıysa Allah belasını versin. Ben matbaada kendi halimde çalışırdım. Benim hakkımda tanlık yapan kişileri tanımam. Sadece tanıklardan Nurettin Veren'i tanırım, onu da televizyondan tanırım" dedi. Emekli olduktan sonra Fetullahçı Terör Örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Kaynak Holding'e bağlı Çağlayan Matbaasında 'danışman' olarak çalıştığını söyleyen Gülen, "Ağabeyim Fetullah Gülen'i 3-4 sene önce anjiyo olduğunda ziyaret ettim. Terörü lanetliyorum. Nerede terör örgütü varsa onu lanetliyorum. Her türlüsünü. Çok rahatsızım. Merhamet istemiyorum. Adalet istiyorum. Sağlığım iyi değildir. Cezaevi koşullarında hayatım tehlikede" şeklinde konuştu.



"ONUN ÜSTÜNE LAF SÖYLEYECEK YOKTUR"

Sanık savunmasının ardından tanıklar dinlenmeye başlandı. Tanıklardan Hüseyin Uğur Sarıçiçek, 39 yıl örgüt içerisinde kaldığını ve FETÖ üyesi olan herkesin Kutbettin Gülen'i tanıdığını ifade ederek "Kutbettin Gülen yukarıda bir insandı. Onun üstüne laf söyleyecek yoktu" diye konuştu.

Çağlayan Matbaasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen tanık Kemal Tekin de, "Kutbettin Gülen'in matbaada kapısında danışman yazan bir odası vardı. Genelde orada vakit geçirirdi" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin soy isimden dolayı tutuklu olduğunu belirterek, "Müvekkilim gözaltına alındıktan sonra sağlık sorunları artmıştır. 9 tane rahatsızlığı bulunmaktadır. Müvekkilin sağlık durumu cezaevi şartlarında kötüleşmektedir. Tam teşekküllü bir hastaneye sevkini talep ediyoruz" diyerek aktardı.

Mahkeme heyeti, Kutbettin Gülen'in tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine, eksik evrakların tamamlanmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen, 2 Ekim 2016 tarihinde polisin Gaziemir ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. Kutbettin Gülen'in, İzmir Gaziemir'de Kaynak Holding'e bağlı faaliyet gösteren Çağlayan Matbaasına kayyum atanmasının ardından burada çalışıyor göründüğü belirlenmiş ve ilişiği kesilmişti. Kudbeddin Gülen hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame ise İzmir Adliyesinde yeni açılan 14. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilmişti.

(Atakan Şen/İHA)