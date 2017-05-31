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FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşinin yargılandığı dava başladı!
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FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşinin yargılandığı dava başladı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan kardeşi Kutbettin Gülen hakim karşısına çıktı.

İZMİR 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Kutbettin Gülen ve avukatı hazır bulundu. 

Tutuklu sanık Gülen bel fıtığı rahatsızlığı olduğu için oturarak yaptığı savunmasında hakkında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, kendisinin sadece matbaa işiyle uğraştığını ve tanık beyanlarının iftira olduğunu öne sürdü.
Ağlayarak çok sayıda sağlık sorunu olduğunu belirten Gülen, "Kim polise, jandarmaya halka ateş açtıysa Allah belasını versin. Ben matbaada kendi halimde çalışırdım" dedi.

Emekli olduktan sonra Fetullahçı Terör Örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Kaynak Holding'e bağlı Çağlayan Matbaası'nda 'danışman' olarak çalıştığını söyleyen Gülen, kendisi hakkında ifade veren tanıkları tanımadığını ileri sürdü. 

Gülen, tanıklardan bir tek Nurettin Veren'i televizyonda gördüğünü ve Veren'in bir kere matbaaya geldiğini belirterek, matbaanın birinci katında sohbet toplantıları düzenlendiği iddialarını reddetti.

"FETULLAH GÜLEN'İ 3-4 SENE ÖNCE ZİYARET ETTİM"

FETÖ terör örgütü elebaşısı ağabeyi Fetullah Gülen'i 3-4 sene önce anjiyo olduğunda ziyaret ettiğini ifade eden Gülen, "Terörü lanetliyorum. Nerede terör örgütü varsa onu lanetliyorum. Her türlüsünü. Çok rahatsızım. Merhamet istemiyorum. Adalet istiyorum. Sağlığım iyi değildir. Cezaevi koşullarında hayatım tehlikede" dedi.

Tanık Hüseyin Uğur Sarıçiçek, 39 yıl örgüt içerisinde kaldığını ve FETÖ üyesi olan herkesin Kutbettin Gülen'i tanıdığını belirterek, "Kutbettin Gülen yukarıda bir insandı. Onun üstüne laf söyleyecek yoktu" dedi.

Tanık Kemal Tekin, Çağlayan Matbaası'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyerek Kutbettin Gülen'in matbaada kapısında danışman yazan bir odası olduğunu ve genelde orada vakit geçirdiğini ileri sürdü.

Tanık Yunus Yıldırım da Çağlayan Matbaası'nda çalıştığını ifade ederek, "Kutbettin Gülen'le fazla muhatap olmazdık. Sabah gelirdi, odasına geçerdi, danışman yazardı odasında. Türkiye'nin dört bir yanında matbaayı gezmek için öğrenci ve esnaf grupları gelirdi" diye konuştu.

"ABİLER BİZİ GEZİYE GETİRİYOR"

Hakimin, "Ne özelliği vardı matbaanın, geliş sebeplerini soruyor muydunuz?" sorusuna Yıldırım, "'Abiler bizi geziye getiriyor' denilirdi" yanıtını verdi. Yıldırım, geziye gelenlerin Kutbettin Gülen'in matbaada olduğunu bildiklerini ifade etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin soy isimden dolayı tutuklu olduğunu belirterek, "Müvekkilim gözaltına alındıktan sonra sağlık sorunları artmıştır. 9 tane rahatsızlığı bulunmaktadır. Müvekkilin sağlık durumu cezaevi şartlarında kötüleşmektedir. Tam teşekküllü bir hastaneye sevkini talep ediyoruz" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti Kutbettin Gülen'in tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine, eksik evrakların tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in FETÖ soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan kardeşi Kutbettin Gülen, 2 Ekim 2016 tarihinde polisin Gaziemir ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.

Kutbettin Gülen'in, İzmir Gaziemir'de Kaynak Holding'e bağlı faaliyet gösteren Çağlayan Matbaası'na kayyum atanmasının ardından burada çalışıyor göründüğü belirlenmiş ve ilişiği kesilmişti.

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