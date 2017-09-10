10.09.2017 15:39 FETÖ dolandırıcılarına 95 bin lirasını böyle kaptırdı

İstanbul Büyükçekmece'de kendisini polis olarak tanıtan kişi, 'FETÖ mensupları şuanda sahte kimlik ile aracınızı noterde satıyor' diyerek yaşlı kadını 95 bin lira dolandırdı. İstanbul Büyükçekmece'de kendisini polis olarak tanıtan kişi, "FETÖ mensupları şuanda sahte kimlik ile aracınızı noterde satıyor" diyerek yaşlı kadını 95 bin lira dolandırdı.

Büyükçekmece'de yaşayan bir çocuk annesi Nurayet Şahsıvar'ı ev telefonundan arayan dolandırıcılar, "FETÖ mensupları şuanda sahte kimlik ile aracınızı noterde satıyor" diyerek kandırdı. Kendisini "Başkomiser Hakan Bulut" olarak tanıtan dolandırıcı, Şahsuvar'a operasyon için üç ay önce 120 bin TL'ye aldığı sıfır kilometre otomobilini bir galeriye giderek satmasını söyledi. Dolandırıcıların söylediklerini harfiyen yerine getiren Şahsıvar, hemen bir galeriye giderek otomobilini 95 bin liraya sattı. Parayı alan Şahsuvar içerisinde 95 bin lira bulunan para dolu poşetle noterden ayrıldı.

Şahsuvar, sürekli telefonda konuştuğu dolandırıcının yönlendirmesiyle para dolu poşeti bir ara sokakta bırakarak uzaklaştı. Arkadan gelen dolandırıcı ise parayı alarak kayıplara karıştı. Parayı ara sokakta bıraktıktan sonra evine gelen Şahsıvar, başından geçenleri eşine anlatmasıyla dolandırıldığını anladı. Bunun üzerine Şahsıvar en yakın polis karakoluna giderek şikâyette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri, güvenlik kameralarından parayı alan dolandırıcının eşkalini belirleyerek çalışma başlattı. Dolandırıcıları arama çalışmaları devam ederken Şahsıvar'ın galerici hakkında savcılığı yaptığı şikâyet üzerine de otomobile "satılamaz" şerhi koyuldu.

Başından geçenlerin büyük bir talihsizlik olduğunu söyleyen Nurayet Şahsıvar, "155 olarak tanıttıklarında ben onlara nasıl güveneceğimi söyledim. Telefonu kapattırdılar, siz kendiniz arayın dediler. Ben kendim aradım 155'i, 155 asayiş olduğunu söyledi. Bu sefer Hakan Bulut olarak sordum. Kendisinin bağlanması için 2'yi tuşladım. Ben Hakan Bulut diyerek bütün yaka numarasını kendi söyledi. Bundan sonra ben onlara güvendim. Orada kandırıldım. FETO terör örgütünde arabamın işleme sokulduğu, satıldığını söylediler. Hemen satış yapmam gerektiğini söylediler. Ben de onların gerektiği şekilde hareket ettim yaptım" şeklinde konuştu.

Nasıl dolandırıldığını anlatan, Şahsıvar, " Galeriye gittim. Galeri içerisinde adres verdiler. Adrese gittim. Fiyatının biraz aşağısında fiyat verildi. Değeri 120 bindi 95 bine aldı. Parayı noterden aldım çıktım. Arayan kişiler paranın sahte olduğunu, orada değiştirdiğini söylediler. Telefonu 6 saat kapattırmadılar. Evim ve cep telefonumun kilitlediğini ve onların dinlediklerini söylediler bana. Konuşmadığım zaman da çantama koydurdular. Altı saat bunlarda mücadele ettim. Paranın sahte olduğunu ve parmak izim olacağı için paraya hiç dokunmamamı kaldırıma bırakmamı söylediler. Ben bıraktım. Daha sonra eve geldim. Oğlumu aramak istedi. Oğlum okuldaydı. 'biz emniyete aldık, eşin ve oğlunda emniyette' dedi. Bu sefer oğlumu aradığımda oğlum'anne biz emniyete gittik bizi kimse almadı' dediğinde onlar tekrar ısrarlı, orada eşim geldi kapıyı açtım. Ben şoktaydım. Eşim diyor seni dolandırdılar. Biliyorum ama can güvenliğim için hiç bir şey yapamadım diyorum ve şuanda da dinleniyoruz dedim. Sonra telefonu kapatmışlar" ifadelerini kullandı.



O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yaşlı kadının dolandırılması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yaşlı kadın telefonla konuşarak parayı bırakacağı yere gidiyor.Bu sırada dolandırıcı yaşlı kadını takip ediyor ve telefondan direktifler veriyor .Daha sonra yaşlı kadın parayı kaldırıma bırakıyor.Ardından dolandırıcı parayı alıp kayıplar karışıyor.

(Emrah Kuş / İHA)

