Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
FETÖ'den yangılanan komutan suçlamaları reddetti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

FETÖ'den yangılanan komutan suçlamaları reddetti

İzmir'de görülen FETÖ davasında, hazırlanan sıkıyönetim listesinde İzmir ve Manisa sıkıyönetim komutan yardımcısı olduğu yer alan 57'nci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nuri Başol, hakkında atılı olan suçlamaları reddetti.

İzmir'de görülen FETÖ davasında, hazırlanan sıkıyönetim listesinde İzmir ve Manisa sıkıyönetim komutan yardımcısı olduğu yer alan 57'nci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nuri Başol, hakkında atılı olan suçlamaları reddetti.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasında Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'den sonra 57'nci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nuri Başol'un savunmasına geçildi. Darbe girişimi sırasında hazırlanan sıkıyönetim listesinde İzmir ve Manisa sıkıyönetim komutan yardımcısı olduğu yer alan Mehmet Nuri Başol, iddianamede kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediğini, darbeye iştirak etmediğini, devlet yanlısı olarak TSK'nın emir ve komutası içerisinde hareket ettiğini savundu. Kendisine bağlı birlikte darbeye kimsenin iştirak etmediğini, kendi kontrolü altında kışlada durulduğunu ifade eden Başol, "Ordu komutanının emirleriyle hareket ettim. Emrimde 2 bin 500 personel hareket ediyordu. Personele tarafımdan yazılı ya da sözlü bir talimatım olmadı. Ordu komutanımızla üç kez telefonda görüştüm. Birliğim hakkında bilgi verdim" dedi.
Sıkıyönetimin direktifleriyle hareket etmediğini talimat vermediğini öne süren Başol, "Eğer sıkıyönetim komutan yardımcısı olarak hareket etsiydim. Listede sıkıyönetim komutanı olarak bulunan Memduh Hakbilen'le görüşmem lazımdı. Ama ben ne görüştüm ne de telefonda konuştum. Ortada darbeye yönelik bir niyet ve kasıt yoktur. Eylem ve fiilde yoktur. Suçlamalar somut delillere dayanmıyor" dedi.

DARBE GİRİŞİMİNİ EVDE TELEVİZYONDAN ÖĞRENMİŞ
Darbe teşebbüsünün evde bulunduğu sırada televizyon ve sosyal medyadan öğrendiğini, ardından birliğe gittiğini söyleyen Mehmet Nuri Başol, "Karargaha saat 23.00 gibi gittim. Bana hiçbir olumsuzluk olmadığı bilgisi verildi. Bu sırada bir mesaj gelmiş, benim sıkıyönetim komutan yardımcısı olduğuma yönelik. Emri incelemek içini odama gittim. Bu sırada ordu komutanı beni aradı. Bana yerimi sordu. Ardından sıkıyönetim emri için, 'Bu emir geçersizdir. Benim emir ve komutamla hareket edeceksiniz' dedi. Bende kendisine emredersiniz dedim" dedi.

"DARBE YAPACAK OLSAK KIŞLADAN HER ŞEKİLDE ÇIKARDIK"
Darbe teşebbüsünden sonra nizamiye kapısı önüne belediye araçlarıyla polise ait TOMA'ların da geldiğine savunmasında yer veren Mehmet Nuri Başol, "Darbeyle alakalı niyetim olsaydı, nizamiye önüne gelen araçlar engel teşkil etmezdi. Çünkü tek giriş ve çıkışımız yoktu. Alarm çıkış kapılarını da kullanabilirdik. Ayrıca envanterimizde, tank kadar olmasa da, top ve obüsler vardı, yine paletli araçlarımız vardı. Yani bir değil 5 - 6 tane otobüs yada TOMA'yı sürükleyebilirdi. Ben sıkıyönetim adına Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen emirleri, dikkate almadım. Emirleri odamda muhafaza ettim" dedi.
Havanın aydınlanmasından sonra evine traş olmaya gittiğini, bu sırada kendisini Bornova Jandarma Tabur Komutan Yardımcısının aradığını, hakkımda gözaltı kararı bulunduğunu söylediğini, kendisinin de gidip teslim olduğunu anlatan Başol, "Birlik komutanının birliğine gitmesi, anormal ve sıra dışı değil, gitmemesi anormal ve sıra dışıdır. Sıkıyönetim görevlendirmesi, bilgim ve iradem dışında olmuştur. Devlet yanlısı hareket ettim. Suçlamalar somut delillere dayanmıyor" dedi.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ
Mehmet Nuri Başol'un da savunmasından sonra Mahkeme Başkanı Oktay Tabur, talepleri değerlendirdi. Mahkeme Başkanı Oktay Tabur, Memduh Hakbilen ve Mehmet Nuri Başol'un kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tahliye taleplerini reddetti.
(Mihrap Düzöz-Sinan Yeniçeri/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İş adamına silahlı saldırı kamerada
Bu ilde hayat durdu
Soma faciasının ardından 3 bin madenci...
Müzisyenler 'silaha hayır' dedi
Tek kelimeyle dehşet
FETÖ'den yangılanan komutan suçlamaları reddetti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!
Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!
İsrailli Bakan açık açık tehdit etti! Ağır bedel ödetiriz
İsrailli Bakan açık açık tehdit etti! Ağır bedel ödetiriz
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme!
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme!
BM'den küstah FETÖ'cü talimatı! Hemen serbest bırakın
BM'den küstah FETÖ'cü talimatı! Hemen serbest bırakın
Aziz Yıldırım ile Göksel Gümüşdağ canlı yayında tartıştı
Aziz Yıldırım ile Göksel Gümüşdağ canlı yayında tartıştı
Tekirdağ'da 10 kişi FETÖ'den tutuklandı
Tekirdağ'da 10 kişi FETÖ'den tutuklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İş adamına silahlı saldırı kamerada
İş adamına silahlı saldırı kamerada
Bu ilde hayat durdu
Bu ilde hayat durdu
Soma faciasının ardından 3 bin madenci...
Soma faciasının ardından 3 bin madenci...
Müzisyenler 'silaha hayır' dedi
Müzisyenler 'silaha hayır' dedi
Tek kelimeyle dehşet
Tek kelimeyle dehşet
FETÖ'den yangılanan komutan suçlamaları reddetti
FETÖ'den yangılanan komutan suçlamaları reddetti
Beştepe'de sürpriz görüşme
Beştepe'de sürpriz görüşme
'HDP ve Demirtaş 6-7 Ekim olaylarından sorumlu'
'HDP ve Demirtaş 6-7 Ekim olaylarından sorumlu'
Antalya'daki vahşi cinayette 2 tutuklama
Antalya'daki vahşi cinayette 2 tutuklama
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş gelişme! İmzalar atıldı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş gelişme! İmzalar atıldı
Bakan Müezzinoğlu göçmenlerin sorunlarını dinledi
Bakan Müezzinoğlu göçmenlerin sorunlarını dinledi
Emeklilerin beklediği anlaşma imzalandı
Emeklilerin beklediği anlaşma imzalandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English