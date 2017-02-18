FETÖ'den yakalanan hakim ve savcılara ek gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya hakkında 2 günlük ek gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, pazartesi günü SEGBİS yönetimiyle Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesine bağlanarak ifade verecekleri öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya hakkında 2 günlük ek gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, pazartesi günü SEGBİS yönetimiyle Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesine bağlanarak ifade verecekleri öğrenildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında tutuklama kararı bulunan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ve eski savcı Sadrettin Sarıkaya Kayaşehir'de bir evde yakalanırken, eski savcı Adnan Çimen ise Bakırköy'de gözaltına alındı. 2 günlük ek gözaltı kararı ile 20 Şubat Pazartesi günü Bakırköy Adliyesi'ne getirilecek olan Dursun Ali Gündoğdu, Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen SEGBİS yönetimiyle Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesine bağlanarak ifade verecek.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda, 2 adet boş pasaport, çok sayıda usb ve cd, Fethullah Gülen'e ait kitaplar ve farklı kişilere ait nüfus cüzdanlarının ele geçirildiği öğrenildi. Ayrıca eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ve eski savcı Sadrettin Sarıkaya'ya kaldıkları evi temin ettiği iddiasıyla Erol Yılmaz İrfanoğlu isimli bir şahsın da gözaltına alındığı belirtildi.

