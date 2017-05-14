'FETÖ'den kurtaracağım' diyerek yaşlıları dolandırdı

Bursa'da, 'Oğlunuz FETÖ'den gözaltına alındı. Onu kurtarmak istiyorsanız belirli bir miktar para verin' diyerek yaşlıları dolandıran şahıs yakalandı.

Bursa'da, "Oğlunuz FETÖ'den gözaltına alındı. Onu kurtarmak istiyorsanız belirli bir miktar para verin" diyerek yaşlıları dolandıran şahıs yakalandı.

Yaşlıları arayarak, "Oğlunuz FETÖ'den emniyette gözaltına alındı. Onu kurtarmak istiyorsanız belirli bir miktar para verin. Üstünü de ben tamamlayıp kurtaracağım" diyerek dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı. Zanlı İsmail D. (33), 81 yaşındaki E.C.'den 3 bin lira, 78 yaşındaki A.A.'dan 4 bin 500 lira, 84 yaşındaki P.Y.'den 4 bin lira ve 79 yaşındaki B.C.'den ise 20 lira dolandırdı. Toplam 40 bin lira dolandıran İsmail D.'nin 7 ayrı suçtan araması olduğu ve 14 sene cezaevinde yattığı öğrenildi.

Dolandırıcının yakalanması için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri özel bir tim kurarak, toplam 60 kamerayı inceledi. Otomobilinin içinde yakalanan İsmail D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Serkan Akkuş - Cengiz Gündüz / İHA)