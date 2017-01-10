10.01.2017 12:20 FETÖ'den kız öğrencilere fotoğraflı şantaj

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin hazırlanarak mahkemeye sunulan iddianamede şok detaylar yer aldı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin hazırlanarak mahkemeye sunulan iddianamede şok detaylar yer aldı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün Ordu'daki faaliyetlerine ilişkin iddianamede, örgüte ait yurtlarda kalan kız öğrencilerin 'abla' olarak adlandırılan ilçe sorumluları tarafından çıplak fotoğraflarının çekildiği ve bu fotoğrafların ileride örgütten kopma ihtimaline karşı şantaj olarak kullanıldığı ortaya çıktı. İddianame de ayrıca, örgütün yasa dışı faaliyetlerle finansman sağladığı, himmet, bağış, burs gibi çeşitli adlarla toplanan paralarla gayrimenkuller alınarak 'kara para akladığı' ortaya çıktı.

7 Şubat MİT krizi, ardından 17/25 Aralık darbe girişiminden sonra gün yüzüne çıkarak deşifre olan FETÖ/PDY suç örgütünün Ordu il yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmalarda 132 sanık hakkında hazırlanan, 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede örgütün çalışma sistemi deşifre edildi.

İddianamede FETÖ'nün Ordu'da özel eğitim kurumları, özel öğrenci yurtları, şirketler ve dernekler kurarak buralardan elde ettiği gelir ile örgütün illegal faaliyetlerine finansman sağladığı vurgulandı. Buna göre, kurulan şirketlerin hisselerinin örgütün güvendiği, maddi durumu iyi olan, kentin ileri gelen iş adamı, tüccar, esnaf gibi meslek gruplarından belirlenen ve mütevelli olarak tayin edilen kişiler adına tescil edildiği, şirket ortağı konumuna gelen bu şahıslar arasında herhangi bir kar payı ya da ortaklık geliri elde edilmeksizin ve hisse bedeli ödenmeksizin hisselerin mütevelliler arasında el değiştirdiği, şirket ortaklıklarına giriş çıkışların tamamen kağıt üzerinde olduğuna dikkat çekildi.



KİRALIK KASADAN 'KARA PARA AKLAMA'ÇIKTI

İddianamede, örgüte ait olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan, aynı zamanda Ordu FEM Dershanesi'nin de bağlı olduğu Ahenk Özel Eğitim Basım Yayın Danışmanlık Gıda Reklam Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ'nin bir finans katılım bankasının Ordu şubesinde kiralık kasasının olduğunun belirlendiği belirtildi.

Ordu 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda yapılan aramada, 26 numaralı kasada Ahenk Özel Eğitim Basım Yayın Danışmanlık Gıda Reklam Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Fatsa Özel Eğitim Basım Yayın Dağıtım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hisse devir senetleri bulunduğu, hisselerin üzerinde yapılan inceleme ve soruşturmalarda, örgüte ait şirketin hisse satmış gibi gösterilerek himmet, bağış, burs gibi çeşitli adlar altında toplanan paralara resmiyet kazandırıldığı, ayrıca örgüte okul ve yurt yapılması için bağışlanan paralarla gayrimenkuller alındığı ve para ödenmiş gibi gösterilerek toplanan yardım paralarının aklandığı kaydedildi.



KURBAN VE FINDIK PARALARI ZAMAN GAZETESİNE GİTMİŞ

Örgüte bağlı öğrenci evlerinde ücretlerini ödeyerek kalan öğrencilere burs adı altında gelir seviyesi yüksek esnaf ve vatandaşlardan para toplandığı belirtilen iddianame de, örgütün gerçek yüzünden haberdar olmayan vatandaşlardan Kurban bayramı öncesinde kurban parası, fındık döneminde de çiftçilerden fındık toplandığı ve örgütün basım yayın organlarından olan Zaman Gazetesi ve Sızıntı dergisine abone yapılarak tirajlarının arttırıldığı kaydedildi.

İddianame de örgüt üyelerinin nasıl vasıf ve sıfat kazandığı, örgüt içerisinde nasıl yükseldiğine dikkat çekildi. Buna göre örgüt üyelerinin örgüte ait gazete ve dergiye abone yapmakta başarılı olması, vatandaşlara Samanyolu TV'nin izlenmesini telkin ederek ideolojik düşüncelerin aşılanması ve her hangi bir kuruma ödeme yapılması halinde Bank Asya'nın kullanılmasına özendirmesi konularında başarılı olması halinde 'sorumlu' sıfatına sahip olduğu, bu sıfata sahip olan kişilere örgüt yönetimince 'atamaya tabi personel' vasfı verilerek farklı ülke ya da şehirlerdeki yapılanma içerisinde görevlendirdiği vurgulandı.



'HİMMET' PARALARI ÜLKE DIŞINA ÇIKARILMIŞ

İddianame de örgüt ideolojisinin yayılması için yapılan himmet toplantıları ve bu toplantılarda toplanan paraların hangi amaçlar için harcandığı da gözler önüne serildi. Buna göre örgüte maddi destek sağlamak amacıyla örgüte ait eğitim kurumları, öğrenci yurtları, dernekler, öğrenci evleri ve örgüt üyesi olan doktorların evlerinde toplantılar düzenlendiği vurgulandı.

Bu toplantılarda hocalık yapan şahısların atama yolu ile görevlendirildiği, toplantılarda örgüt lideri Fetullah Gülen'in vaazlarının sinevizyon gösterisiyle izletildiği, bu toplantıların sonunda yurtlarda kalan öğrencilere burs adı altında herhangi bir makbuz verilmeden 'himmet' adı altında para toplandığı, hatta para vereceğini taahhüt eden kişinin iş yerine kadar gidip bu paraların alındığı belirtildi.

İddianamede bu konuyla ilgili "Toplanan paraların yurtlarda kalan ve yurt ücretlerini ödeyen öğrencilere burs adında verileceği söylenerek toplansa da bu paraların merkez olarak tabir edilen yere gönderilmesi amacıyla il muhasebecisine teslim edildiği, toplanan paraların bir kısmının Ordu ilinde cemaate ait okullarda kullanıldığı, bir kısmının Ordu'nun kardeş ülkesi olan ülkedeki cemaatin okullarına gönderildiği, bir kısmının ise merkez ödemesi adı altında Fetullah Gülen'in belirlediği yere gönderildiği belirlenmiştir" denildi.



KIZ ÖĞRENCİLERE ÇIPLAK FOTOĞRAFLI ŞANTAJ

İddianamenin en can alıcı kısmı ise yurtlarda kalan kız öğrencilere yönelik uygulama oldu. İddianamede, örgüte ait öğrenci yurtlarında kalan kız öğrencilerin abla olarak adlandırılan ilçe sorumluları tarafından çıplak fotoğraflarının çekildiği, çıplak fotoğrafı çekilen bayanların ileride örgütten kopma ihtimaline karşı bu fotoğrafların şantaj amaçlı saklandığının tespit edildiği kaydedildi.

(Metin Akyürek / İHA)

