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FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcı sayısını açıkladı
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FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcı sayısını açıkladı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, '3 bin 920 FETÖ mensubu hakim ve savcı ihraç edilmiştir. Buradan kaynaklı olarak hakim ve savcı ihtiyacına yönelik acilen hakim, savcı alınmıştır' dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "3 bin 920 FETÖ mensubu hakim ve savcı ihraç edilmiştir. Buradan kaynaklı olarak hakim ve savcı ihtiyacına yönelik acilen hakim, savcı alınmıştır" dedi.
Hukukçular Derneği, Adli Yıl Açılış Programı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Bakan Gül'ün yanı sıra çok sayıda yargı mensubu katıldı. Program kapsamında konuşma yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı mensuplarına adaletin önemiyle ilgili konuşma yaptı. Adaletin dışarıda aranmayacağını söyleyen Bakan Abdülhamit Gül, "Devletin dini adalet, temeli adalettir. Bu adalet ilkesini elbette hepimiz çok diri bir şekilde, canlı bir şekilde tutacağız. Elbette adalet anlayışıyla ilgili, adaleti, sokakta, E-5'lerde değil ayık kafayla adliyelerde, mahkeme önlerinde hukuk devleti niteliği içinde aramak adalete en azından verilecek bir borcun ifasıdır" dedi.

"3 BİN 920 FETÖ MENSUBU HAKİM VE SAVCI İHRAÇ EDİLMİŞTİR"
Hakim, savcı ve avukat sayılarıyla ilgili konuşan Bakan Gül, "Hakim, savcı sayısında yüzde 73'lük bir artışla 16 bin 164'e ulaşmıştır. Sadece sayısal bir gelişme değil hakim, savcılarımızın yine yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatlarımız da sürekli eğitim anlayışıyla da hizmet içi eğitimlerini de sürdürmeyi bir vizyon olarak inşallah hakim, savcılarımızla yapacağımız çalışmaların başında olacak. 3 bin 920 FETÖ mensubu hakim ve savcı ihraç edilmiştir. Buradan kaynaklı olarak hakim ve savcı ihtiyacına yönelik acilen hakim, savcı alınmıştır. Eğitimlerle ilgili çalışmayı hızlı bir şekilde yaparak bu konuda da tecrübe paylaşımlarını en güzel bir şekilde yapacağız" diye konuştu.

"YARGININ BUGÜN BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ OLMASI BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETMEKTEDİR"
Türkiye'de yargı bağımsız değildir diyenlere yönelik konuşan Bakan Gül, "'Türkiye'de yargı bağımsız değildir diyenlerin' esasen Türkiye'de siyaset ve millet iradesi seçilmişlere karşı yargıyı bir silah ve sopa olarak kullanılan ara dönemlerde nerede durduğunu çok iyi biliyoruz. FETÖ'cülerin yapmış olduğu illegal yargılamalarda, anti demokratik süreçlerde hiçbir şekilde rahatsız olmayanların bugün FETÖ'cülerin yargı önüne çıkarak, hesap verdiği bir yerde yollara çıkması da gerçekten manidardır. Esasen yargının bugün bağımsız ve tarafsız olması birilerini rahatsız etmektedir" şeklinde konuştu.

"BUGÜN DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR DİYEN BİR ÜLKE VAR"
"Türkiye'nin varlığı ve bekası sadece Türkiye değil bütün insanlığın umududur" diyen Bakan Gül, "Türkiye'nin varlığı ve bekası bütün insanlığın umududur. Mazlumların umududur. Bugün Arakan'da akan kan ve orada mazlumların uğramış olduğu zulümleri bütün dünya seyrediyor. Bu sessizliği boğan ve bu sessizliğe karşı çığlık atan bir ülke var. Türkiye Cumhuriyeti. Bugün dünya beşten büyüktür diyen bir ülke var. Türkiye Cumhuriyeti. Bugün siz mazlumlara karşı, siz ezilmişlere karşı güç uygulayarak onların ezemezsiniz. Dünya beşten büyüktür diyen bir kişi var. O da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gerçekten bugün değerli Emine Erdoğan hanımefendi Arakan'dan dünyada ilk defa yardım ulaştıran bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızlı bayrağın oraya yardım götürmesi ülkemiz olarak çok büyük bir memnuniyet vericidir" ifadelerini kullandı.
(Caner Sönmez / İHA)
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