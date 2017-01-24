FETÖ'den ihraç edilen hakim hakkında suç duyurusu

FETÖ soruşturması kapsamında HSYK tarafından ihraç edilen Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erol O. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

FETÖ soruşturması kapsamında HSYK tarafından ihraç edilen Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erol O. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Tortum Cumhuriyet Savcısı tarafından 24 Haziran 2012 yılında hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Ahmet B. (77) hakkında, iş yerinde çalıştırdığı 9 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine ailelerin şikayeti ile Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 45 yıla kadar hapis cezası istendi. Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamede "şüpheli Ahmet B.'nin anne ve babası olmayan birçok küçük çocuğa ilçe merkezinde birden fazla tacizde bulunduğu, ilçenin sosyal yapısını da kullanarak yıllarca dosya kapsamında tespit edilen ve daha tespit edilemeyen birçok çocuğa cinsel saldırı ve cinsel istismarda bulunduğu belirlenmiştir" görüşüne yer verdi.

21 Mayıs 2013 yılında ise eski Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Erol O. ile mahkeme üyeleri, Sanık Ahmet B. hakkında müşteki ve katılımcılara karşı işlediği iddia olunan nitelikli cinsel istismar suçunun fiilinin sübut bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatı yönünde karar verdi.



FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLDİ

Hakim Erol O., 24 Ağustos 2016 günü Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararı ile FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildi.

Mağdur çocuklar adına olayın mağduru A.K. ise dilekçe vererek Ahmet B'nin yeniden yargılanması talebinde bulundu. A.K. eski Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erol O. hakkında da suç duyurusunda bulundu.

