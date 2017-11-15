15.11.2017 21:28 FETÖ'den aranıyordu: Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ'nün yurt dışı yapılanması kapsamında aranan bir kişi, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken polis ekipleri tarafından yakalandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ'nün yurt dışı yapılanması kapsamında aranan bir kişi, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün İsviçre'deki okuluna üye olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan E.D.'nin (37), Yunanistan'ın İstanköy Adasına kaçacağı ihbarını alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Aynı zamanda İsviçre vatandaşı olduğu öğrenilen E.D., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından kaçma hazırlığındayken yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilen zanlı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Eren Ayhan/İHA)

